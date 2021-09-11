11 Eylül saldırıları: Kronoloji

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

11 Eylül saldırıları: Kronoloji

20 yıl önce, 11 Eylül 2001 Salı günü, Amerikan yolcu uçaklarını kaçıran saldırganlar New York'taki iki gökdelene çarparak binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu saldırılar sadece Amerika için değil, tüm dünya için yüzyılın en travmatik olaylarından biri oldu. Saldırının saniye saniye kronolojisini çıkardık.

11 Eylül saldırıları: Kronoloji
BBC TÜRKÇE

11 Eylül 2001 Salı günü, saldırganlar Amerikan yolcu uçaklarını kaçırmış ve New York'taki iki gökdelene çarparak binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu saldırılar sadece Amerika için değil, tüm dünya için yüzyılın en travmatik olaylarından biri oldu.

ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan dört uçak, birbiriyle bağlantılı kişilerden oluşan küçük bir ekip tarafından aynı anda kaçırıldı.

Saldırının saniye saniye kronolojisini çıkardık.

- BBC

11 Eylül 2001 Salı yerel saatle 7:59'da American Airlines 11 nolu uçuşu gerçekleştiren uçak sabahı Boston Uluslararası Logan Havaalanı'nından Los Angeles'a doğru havalandı.

Uçakta 11 mürettebat ve 81 yolcu vardı.

Yolculardan 5'i hava korsanıydı ve liderleri de Muhammed Atta'ydı.

Kalkıştan 15 dakika sonra, saat 8:14'te Atta ve adamları Boeing 767'nin kontrolünü ele geçirdiler.

Uçağın yönünü kuzeye, New York'a doğru çevirdiler.

- BBC

American Airlines 11 sefer sayılı uçağın kontrolü korsanların eline geçtiği sıralarda

Boston'daki aynı havalimanından bir uçak daha kalktı.

United Havayolu şirketinin 175 sefer sayılı uçağının modeli de boeing 767'ydi

Varış noktası da aynıydı.

Kabinde 9 mürettebat, 56 yolcu vardı. İçlerinden 5'i hava korsanıydı.

- BBC

6 dakika sonra, Washington'dan bir uçak daha kalktı: American Airlines 77 sefer sayılı uçuşu..

Boeing 757'nin içinde 6 mürettebat ve 58 yolcu vardı. Yolculardan beşi hava korsanıydı.

Uçağın varış noktası Los Angeles'tı.

Saldırganlar, ABD'nin diğer yakasına yanı batı tarafına giden uçakları seçmişti.

Böylece uçakların yakıt sorunu olmayacaktı.

Ve saat 8:24

Havada içinde saldırganların bulunduğu 3 uçak vardı, ama bunlardan sadece biri korsanların elindeydi.

Muhammed Atta, yolculara seslenmek istedi,

ama yanlış düğmeye basınca telsiz mesajı gönderdi.

- BBC

İlk uçaktaki saldırganlar "Havaalanına geri dönüyoruz" diyerek yolcuları sakinleştirmeye çalışırken, Newark'tan dördüncü bir uçak havalandı.

San Francisco'ya uçan uçakta 7 mürettebat, 37 yolcu ve 4 hava korsanı vardı.

Tam bu sırada saldırganlar United Havayolları'nın 175 nolu uçuşunu New York'a yönlendirdiler.

- BBC

Ve saat 8:46:

Muhammed Atta'nın kumandayı ele geçirdiği American Airlines 11 sefer sayılı uçak Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey gökdelenine çarptı.

Uçak, binanın kuzey bakan tarafına 93 ile 99.uncu katlar arasına girdi.

Herkes büyük bir şaşkınlık içindeydi, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu.

Televizyonlar canlı yayına geçti,

New York'un sembolü İkiz Kulelerden biri yanıyordu;

Ama bu daha ilk saldırıydı.

Dakikalar içinde, saldırganlar American Airlines 77 nolu uçuşu gerçekleştiren uçağı ele geçirdi. Ve uçağı başkente yönlendirdi.

- BBC

İlk saldırıdan 17 dakika sonra, 09:03'te tüm dünyanın gözleri önünde ikinci uçak Dünya Ticaret Merkezi'nin güney kulesine çarptı.

United Airlines'ın 175 nolu uçağı, 77 ile 85'inci katların arasından binaya girdi.

Bunlar olurken ABD Başkanı George Bush, Florida'da bir okul ziyaretindeydi. Olay kulağına fısıldandı.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Andy Card, başkana bunun apaçık bir terör saldırısı olduğunu söylemişti. .

Ancak o sıradan başkanın bilmediği bir şey daha vardı,

- BBC

9:28'de korsanlar bir uçağı daha ele geçirmişti.

9 dakika sonra bu uçak Amerikan Savunma Bakanlığı'nın merkezine,

Pentagon'a çarptı.

İşte o andan itibaren bunun organize bir saldırı olduğu netleşmişti.

Hemen hava sahası tüm uçuşlara kapandı ve havadaki uçakların yere inmesi talimatı verildi.

New York'taki ikiz kuleler yanıyordu, güney kulesi uçağın çarpmasından 56 dakika sonra tamamen yerle bir oldu.

- BBC

United Airlines'ın 93 nolu uçuşunu gerçekleştiren uçak Pennsylvania'da Stonycreek'te bir alana düştü.

Daha sonra yapılan araştırmada uçağı kaçıranların aslında Başkent'e saldırmayı planladıkları anlaşılacaktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi neden kaybetti?
BBC Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi neden ...
11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra komplo teorileri hâlâ gündemde
BBC 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra komplo ...
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres: Milyonlarca ölümü engellemek için Taliban'la diyalog kurmalıyız
BBC BM'den Taliban ile diyalog açıklaması!
Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da haftalık test zorunluluğu getirdi: 'Sabrımız tükeniyor'
BBC Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da ...
Kürtaj: Biden yönetimi Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasağına karşı dava açtı
BBC Kürtaj: Biden yönetimi Teksas'taki tartışmalı kürtaj ...
İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'ndeki göçmen tekneleri tartışması tırmanıyor
BBC İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'ndeki ...
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Japonya'nın Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltmasını denetleyecek
BBC Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Japonya'nın ...
Kuzey Kore'de koruyucu giysiler ve gaz maskeleriyle askeri geçit töreni
BBC Kuzey Kore'de koruyucu giysiler ve gaz maskeleriyle ...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman ve yanık kokusu sonrası alarm sistemi çalıştı
BBC Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman ve yanık kokusu ...
Afganistan'ı Taliban yönetimi altında nasıl bir düzen bekliyor?
BBC Afganistan'ı Taliban yönetimi altında nasıl bir düzen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.