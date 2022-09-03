11 yıl sonra ilk adımını attı! Tedavi için yardım bekliyor 0:00 / 0:00

İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Betül Dal’ın, doğumu esnasında beynine bir süre oksijen gitmedi. Yaşamsal faaliyetleri kısa süreliğine duran Betül, doktorların müdahalesi ile tekrar yaşama döndürüldü. 2 yaşındayken çocuklarda ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan Serebral Palsi (SP) ve Miyopati hastalıklarına yakalanan Betül, 5 kez ameliyat olmasına rağmen 11 yaşına kadar hiç yürüyemedi. Muğla Valiliği tarafından düzenlenen yardım kampanyasında elde edilen gelirle Pamukkale’de bir fizik tedavi ve rehabilitasyon tıp merkezinde tedavi görmeye başlayan Betül, 2 yıl sonra cihazlar yardımıyla da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. Yaşadığı heyecanla kardeşleri ve yaşıtlarıyla koşacağı günlerin hayalini kuran Betül ve ailesi, kısıtlı imkanlarıyla tedavi sürecine devam ederken; Muğla Valiliği, Betül Dal için ikinci bir yardım kampanyası daha başlattı.

"İYİLEŞTİĞİM ZAMAN ABİMLE FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

İyileştikten sonra kardeşleriyle futbol oynamak istediğini ifade eden Betül Dal, “Tedavim iyi gidiyor. İyi olmaya çalışıyorum. İyileştiğim zaman abimle futbol oynamak istiyorum” diye konuştu.

Kızının bir an önce iyileşmesini hayal etiklerini ve bu süreçte desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Umut Dal da başlatılan ikinci yardım kampanyasının 4 gün sonra sona ereceğini hatırlatarak yardım çağrısını yineledi.

Dal, “Kızım 2 yıldır tedavi gördüğü tıp merkezinde bir aile ortamı oluştu. Tedavi görebilmesi için Muğla Valiliği kampanyası ile geldik. Şuanda ilk kampanya bittiği için ikinci kampanyayı Valimiz onayladı. İlk önce Muğla’da ameliyat oldu ve sonrasında burada tedaviye başladık. Ben kendim emniyet mensubuyum, Emniyet Genel Müdürlüğümüz de destek veriyor. Devletimiz yeterince destek veriyor. Fakat tedavi giderleri çok pahalı olduğu için kampanyayla bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Tedavimiz havuz terapisiyle başlıyor. Dışarıda yürüyemeyen kızım, havuz içerisinde istediği hareketi yapıyor. Bizim için en önemli faktör tıp merkezinin havuz tedavisidir. Bire bir tedavide eklemler ve kaslar çalıştırılıyor. Elektro terapi ve termal suyun oluşturduğu bir çamur var. Bu çamurla vücut kaplanıp çamur terapisi yapılıyor. Robot tedavisiyle her gün bu şekilde devam ediyor. İlk geldiğinde hiç ayağa kalkamıyordu. Kalçada çok zayıflık vardı, kaslarda, eklemlerde güçsüzlük durumu söz konusuydu. Şu anda bu tedaviyle kızım kendini zorlayarak ayağa kalkabiliyor. Adımlarını da cihazlarla atabiliyor. Umudumuz bir an önce sağlığına kavuşması, iyileşmesidir” şeklinde konuştu.