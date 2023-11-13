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        Haberler Televizyon 12 KASIM REYTİNG SONUÇLARI | Reyting sonuçları 12 Kasım Pazar: AB ve total sıralama: Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat

        Reyting sonuçları 12 Kasım AB ve total sıralamasında zirve yarışı!

        12 Kasım reyting sonuçları geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar sonrası televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat diğer haftalarda olduğu gibi Pazar akşamı reytinglerde rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 12 Kasım reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 08:04 Güncelleme: 13.11.2023 - 08:04
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        Reyting sonuçları 12 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımlar sonrasında özellikle televizyon izleyicilerinin yakın markajında yer alıyor. Geçtiğimiz Pazar akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel sıralamayı sizlerle paylaşacağız.

        2

        12 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        12 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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