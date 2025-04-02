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        Haberler Gündem Güncel 13 yaşındaki Elif Gülmez nerede? | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki Elif Gülmez nerede?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, 13 yaşındaki Elif Gülmez'i arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 21:25 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:25
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        13 yaşındaki Elif Gülmez nerede?
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        Bugün, Elif’i kaçırdığı iddia edilen Fikret’in dayısı Ercan gözaltına alınırken, Didem Arslan Yılmaz sosyal medya hesabından hashtagli bir paylaşım yapacağını duyurdu ve izleyicileri de kayıp kız için destek vermeye çağırdı.

        #ElifGülmezNerede etiketiyle yüzlerce tweet atıldı.

        Elif’in annesi ve anneannesi, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

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