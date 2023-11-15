14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI | Reytinglerde Aile günü: AB ve total sıralama: Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam

14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI | Reytinglerde Aile günü: AB ve total sıralama: Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam

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14 Kasım reyting sonuçları Salı günü ekrana gelen yapımlar sonrasında özellikle televizyon izleyicilerinin yakın markajında yer alıyor. Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

İşte 14 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: