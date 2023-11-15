Reyting sonuçları 14 Kasım AB ve total 10'luk sıralama
145 Kasım reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar sonrası en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle dün akşam ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 14 Kasım reyting sonuçları...
14 Kasım reyting sonuçları Salı günü ekrana gelen yapımlar sonrasında özellikle televizyon izleyicilerinin yakın markajında yer alıyor. Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
İşte 14 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:
14 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
14 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI