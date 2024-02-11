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        Haberler Yemek Yapma 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel: Kalp şeklinde Linzer kurabiye tarifi

        14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel: Kalp şeklinde Linzer kurabiye tarifi

        14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken o gün için romantik etkinlikler yapmak isteyen çiftlerin uygulayabileceği manevi hediyelerden birisi de tatlı yapmak olabilir. İşte, sizin için özel günü kutlamak için yapılacak kalp şeklindeki Linzer kurabiye tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:55
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        Adını Avusturya'nın Linzer şehrinden alan bu kurabiyeler, dolguyla birlikte sandviçlenmiş iki bisküvidir. Geleneksel olarak kayısı veya çilek reçeli ile doldurulan bu kurabiyeler isteğe göre şekillendirebilir. Özellikle Sevgililer Günü'nde partnerinizi mutlu etmek için kalp şeklinde uyarlayabileceğiniz bu tarif tam size göre! İşte, yapılışı...

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        KALP ŞEKLİNDE LINZER KURABİYE TARİFİ

        Malzemeler (8 kişilik)

        300 gram (2.5 su bardağı olarak koyabilirsiniz) un

        80 gram (yaklaşık 6 yemek kaşığı) pudra şekeri

        150 gram (yaklaşık 10 kaşık) tereyağı

        1 yumurtanın sarısı

        4 yemek kaşığı süt

        1 paket şekerli vanilin (isteğe bağlı)

        İç dolgusu için:

        Frambuaz, çilek veya kayısı gibi istediğiniz bir reçeli seçebilirsiniz.

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        YAPILIŞI:

        Derin bir kap alın; unu, pudra şekerini, tereyağını karıştırın. Daha sonra yumurtanın sarısı, süt ve şekerli vanilini ekleyin. Kurabiye hamuru oluşana kadar karıştırın veya yoğurmaya devam edin.

        Bu aşamayı elle veya mutfak robotunda yapabilirsiniz. Mutfak robotunda yaparsanız da aynı aşamalarla yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak yavaş yavaş 15 dakika çırpmanız gerekebilir.

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        Elle yapacaksanız ise hamuru sertleştirmemek adına aşırı yoğurmamaya özen göstermelisiniz. Bir streç film çıkartın ve tezgahınıza yayın, arasına hamuru ekleyin.

        Hamur hazır olduğunda tamamen streç filme sarın ve oklava ile sarılı haldeyken üzerine bastırın. Donması için yaklaşık 30 dakika buzdolabında bekletin.

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        Daha sonra streçten çıkartın ve tezgahın üstünde oklavayla açın. Hamuru aşırı ince olmayacak şekilde açtıktan sonra kalpli kalıpları bastırarak şekil verin.

        Bu aşamada fırını önceden 180 derecede ısıtın ve bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayıp bir kenara alın.

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        Şekil verdiğiniz kurabiyeleri fırın tepsisine yerleştirin. Bu işlemden sonra etrafında kalan hamuru toplayın ve tekrardan oklavayla açın.

        Bu sefer yine aynı kalıpla şekillendirin ancak bu şekillendirdiğiniz hamurlara daha küçük bir kalp kalıbıyla ortasına basın. Elinizde hamur kalmayana kadar şekillendirin. Hepsi bittikten sonra kalanları da tepsiye dizin.

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        Bisküvileri pişirmeden önce sertleşmesine yardımcı olmak için isteğe bağlı olarak 5 dakika boyunca dondurucuya koyabilirsiniz.

        Fırına verip 8-10 dakika hafif altın rengi olana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve bisküvileri tepside soğumaya bırakın.

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        Soğuyan kurabiyelerinize hazır reçellerinizi sürebilirsiniz. Bunu yapmak için kurabiyelerin tamamını ters çevirin.

        Kurabiyenin üzerine dilediğiniz reçeli sürün veya sıkın, ortasını çıkarttığınız kalbi kesilmiş bir kurabiyeyi üstüne yerleştirin.

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        Kurabiyeyi yerine sabitlemek için aşağı doğru kırmadan hafifçe bastırın.

        Hepsini bir kaba almadan önce isterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Kaynak: The Pioneer Woman

        Fotoğraf kaynak: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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