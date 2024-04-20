Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 yaralı

        14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 yaralı

        Edirne'de 14 yaşındaki çocuk babasından izin almadan aracını kullandı, kaza yapan çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 01:10 Güncelleme: 20.04.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde 14 yaşındaki A.E.E., babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi, Bağkur ve Saray caddeleri kesişiminde meydana geldi. A.E.E., babasından izinsiz aldığı otomobille yanına arkadaşı D.A.'yı (15) da alarak Bağkur Evleri mevkisinde dolaşmaya çıktı.

        A.E.E. yönetimindeki 59 DS 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu H.Ö. (43) yönetimindeki 22 EU 562 plakalı otomobile, daha sonra ise savrularak park halindeki 22 S 4022 plaka öğrenci servis minibüsüne çarptı.

        REKLAM

        Fotoğraf: DHA

        POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

        Kazada, sürücüler A.E.E. ve H.Ö. ile 59 DS 996 plakalı otomobilde bulunan D.A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Fotoğraf: DHA

        Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama
        Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu