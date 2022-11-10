14 yaşındaki Fidan neden öldü? 0:00 / 0:00

DHA

Hatay'ın Erzin ilçesinde ailesi ile tarım işçiliği yapan Fidan Tunç (14), 5 gün önce iddiaya göre bir portakal bahçesinde çalıştığı sırada kayboldu.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU DHA'da yer alan habere göre Tunç'un ailesi, bir süre sonra kayıp başvurusunda bulundu. Dronla da aranan Tunç, dün Karahöyük mevkisi Botaş yolu üzerindeki bir narenciye bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Tunç'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar ettiği üzerinde durulan Fidan Tunç'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.