15 Eylül koronavirüs tablosu

Yurt genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 651 şüpheli yakalandı

Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 15 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 14 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 15 Eylül güncel veriler henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosunu saat 19.00'dan sonra duyurması bekleniyor. Güncel vaka sayısı açıklandığı anda burada olacaktır.

14 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 563 test yapıldı, 1716 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1225 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 260 bin 58'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, vaka sayısı 292 bin 878, vefat sayısı 7 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 25 bin 701, ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

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DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 291 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 930 bine, iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 108 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 721, Hindistan'da 4 milyon 878, Brezilya'da 4 milyon 335, Rusya'da 1 milyon 68 bine çıktı.

Online satış devi Amazon, Kovid-19 döneminde artan satışlarının ardından ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

İtalya’da salgın nedeniyle marttan beri kapalı olan ilk ve orta dereceli okullar, yeni eğitim öğretim yılıyla bugün bazı bölgelerde yeniden açıldı. Ülkede 12 bölge ve Trento vilayetinde 5,6 milyon öğrenci için 6 aylık aradan sonra ders zili çaldı ve öğrenciler yeniden sınıflarına döndü.

Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılan mobil laboratuvar açıldı.

İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasaklanması protesto edildi.

Koronavirüs vakalarında artışın dikkat çektiği Hindistan'da 5 aylık aranın ardından bugün açılan Meclis'te en az 25 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi.

Kırgızistan'da salgına karşı alınan tedbirlere uymayan kafe ve düğün restoranları işletenler hakkında ilk uyarıdan sonra dava açılması kararı alındı.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu. Kısıtlamalar, 2 hafta boyunca okulların, turistik alanların, eğlence merkezleri, park ve spor salonlarının kapalı olmasının yanı sıra düğün, toplantı ve seminer gibi etkinliklerin askıya alınmasını kapsıyor.

Balkan ülkelerinden Sırbistan, yurt dışında bulunan vatandaşlarına 18 Eylül'e kadar ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.