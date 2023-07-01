Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 gün önce köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) mahalle halkından Şaban Çam'ın gördüğünü iddia etmesi üzerine ekipler bu yönde seferber oldu.