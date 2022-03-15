Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler "Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 15 Mart Salı günü Cumhuriyet altını fiyatı...
15 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 15 Mart Salı günü saat 12.40 itibarıyla %-0,88 azalma ile alışta 5.885,09 TL'den satışta ise 5.996,77 TL'den işlem görüyor.
ALIŞ: 5.885,09 TL
SATIŞ: 5.996,77 TL
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