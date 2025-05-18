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        Haberler Bilgi Gündem 18 Mayıs 2025 Pazar son depremler listesi: AFAD ve Kandilli ile bugün en son nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Ege Denizi peş peşe sallandı! 18 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, her gün yerin farklı derinliklerinde ve çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Bu depremlerin bazıları vatandaşlar tarafından hissedilmese de, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip edilip detaylı biçimde raporlanıyor. 18 Mayıs 2025 tarihinde de ülke genelinde birçok bölgede depremler meydana geldi. Peki, bugün nerelerde deprem oldu, büyüklükleri neydi? İşte, 18 Mayıs 2025 tarihli güncel deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 08:01 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:01
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        Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık yer sarsıntılarıyla karşı karşıya kalıyor. Farklı bölgelerde meydana gelen depremler, hem vatandaşlar hem de uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 Mayıs 2025 Pazar günü de ülke genelinde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı. Bu sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verileriyle anlık olarak kaydedilip kamuoyuna sunuldu. Peki, bugün nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi? İşte, 18 Mayıs 2025 son depremler listesi...

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        EGE DENİZİ PEŞ PEŞE SALLANDI

        Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. İşte, Ege Denizi'nde yaşanan 3 ve üzeri depremler;

        Saat 02.52'de yerin 7 kilometre altında 4.1,

        Saat 04.53'te yerin 7 kilometre altında 3.7,

        Saat 07.28'de yerin 7 kilometre altında 3.8

        Saat 07.28'de yerin 7 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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        MALATYA SALLANDI

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.28'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

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        KARADENİZ SALLANDI

        Ege'den sonra Karadeniz de sallandı. Karadeniz'de saat 06.06'da 3.1 büyüklüğündeki bir deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.

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        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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