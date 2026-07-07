15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı?

Yılın en dikkat çeken tarihlerinden biri yeniden gündemde yerini alırken, kamu kurumlarının çalışma durumu ve günlük düzen üzerindeki etkileri en çok konuşulan konular arasında bulunuyor. Tatil planı yapanlardan resmi işlerini halletmek isteyenlere kadar herkes bu tarihle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.