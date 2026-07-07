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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı?

        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı?

        Yılın en dikkat çeken tarihlerinden biri yeniden gündemde yerini alırken, kamu kurumlarının çalışma durumu ve günlük düzen üzerindeki etkileri en çok konuşulan konular arasında bulunuyor. Tatil planı yapanlardan resmi işlerini halletmek isteyenlere kadar herkes bu tarihle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        Yılın en dikkat çeken tarihlerinden biri yeniden gündemde yerini alırken, kamu kurumlarının çalışma durumu ve günlük düzen üzerindeki etkileri en çok konuşulan konular arasında bulunuyor. Tatil planı yapanlardan resmi işlerini halletmek isteyenlere kadar herkes bu tarihle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.

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        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        15 Temmuz, Türkiye’de “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 2026 yılında da ülke genelinde tam gün resmi tatil uygulanacaktır. 2026 yılında 15 Temmuz, Çarşamba gününe denk gelmektedir.

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        15 TEMMUZ RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?

        15 Temmuz’da resmi kurumlar hizmet vermez ve kamuya ait birçok birim kapalı olur.

        Bu kapsamda; valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler başta olmak üzere devlet kurumları, nüfus müdürlükleri ve tapu daireleri işlem yapmaz. Aynı şekilde okullar, üniversiteler, banka şubeleri ile noterler de bu tarihte faaliyetlerine ara verir.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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