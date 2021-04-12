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150 milyon insan orta sınıftan düştü

Kovid-19 salgını küresel orta sınıfı vururken, yoksul sayısını da artırdı. Pew Araştırma Merkezi'nin analizine göre 2020'de 150 milyon insan orta ve orta-üst sınıftan düştü. Bu rakam Almanya ile Birleşik Krallık'ın toplam nüfusuna denk. Orta sınıfın erozyonu en çok Asya'da, yoksulluk Asya ve Afrika'da artış gösterdi. Aynı dönemde yoksul sayısının ise 131 milyon daha fazla arttığı tahmin ediliyor.Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert yazdı  

150 milyon insan orta sınıftan düştü

Kovid-19 salgınında dünyada milyarder patlaması yaşanırken, dünya çapında yaşam standartlarını düşürdü, milyonları küresel orta sınıfın dışına itti, yoksulların artmasına yol açtı. Ocak 2020'de koronavirüs salgını henüz dünyaya yayılmadan önce Dünya Bankası küresel ekonominin yüzde 2.5 büyüyeceğini tahmin etmişti. Bir yıl sonra Ocak 2021'de ise küresel ekonominin 2020'de yüzde 4.3 küçüldüğünü öngördü. 6.8 puanlık bu değişimin etkisi büyük.

Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezi'nin analizine göre küresel orta sınıf 2020'de 54 milyon azaldı. Düşüş Güney Asya, Doğu Asya ve Pasifik'te yoğunlaştı. Orta sınıf Güney Asya'da 32 milyon, Doğu Asya ve Pasifik'te ise 19 milyon azaldı. Küresel orta sınıfın üçte birinden fazlasına ev sahipliği yapan Çin'in düşük de olsa büyümesi orta sınıftaki erozyonu sınırladı.

Araştırmada orta sınıf için günlük 10.01 - 20 dolar gelir baz alındı. Bu da dört kişilik bir aile için yıllık yaklaşık 14 bin 600 ile 29 bin 200 dolar arasında gelire denk geliyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ORTA SINIF 16 MİLYON ARTTI

Gelişmiş ekonomilerdeki orta sınıfın yüksek gelir düzeyindeki düşüş nedeniyle 16 milyon arttığı tahmin ediliyor. Küresel yüksek gelirli nüfusun büyük çoğunluğu, 593 milyonun 489 milyonu gelişmiş ekonomilerde yaşıyor. Son bir yılda 47 milyon kişi küresel yüksek gelir grubundan düştü.

GÜNEY ASYA'DA YOKSUL SAYISI 78 MİLYON ARTTI

2011 yılından 2019'a kadar küresel orta sınıf nüfusu 899 milyondan 1.34 milyara çıkmıştı. Kovid-19'un ortaya çıkmasından önce, 2020'de küresel orta sınıfın yaklaşık 1.38 milyar kişiye çıkması öngörülmüştü. Salgının bu sayıyı 1.32 milyara düşürdüğü tahmin ediliyor. Küresel olarak orta sınıftaki insanların payının yüzde 17.1 olacağı tahmin ediliyor.

YOKSUL SAYISININ 131 MİLYON ARTTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

2020 yılında yoksul sayısının ise 131 milyon daha fazla arttığı tahmin ediliyor. Yoksulluktaki artış Güney Asya, Hindistan ve Sahra Altı Afrika'da yıllarca süren ilerlemeyi tersine çevirdi. Küresel standartlara göre, günde 2 dolardan az veya dört kişilik bir aile için yılda 2 bin 920 dolardan az geliri olanlar yoksul olarak tanımlanıyor. Küresel yoksulların sayısının 2020'de 803 milyona çıktığı tahmin ediliyor, beklenen 672 milyondu. Küresel yoksulluktaki keskin yükseliş, salgından önce düşük gelir düzeyindeki pek çok kişinin yoksulluk sınırında yaşamasından kaynaklanıyor.

SAHRAALTI AFRİKA'DA 494 MİLYON YOKSUL VAR

Yoksulluk en çok Sahra Altı Afrika'da görülüyor. Sahra Altı Afrika'da toplam 1.14 milyar nüfustan yaklaşık 494 milyon insanın 2020'deki salgından önce yoksulluk içinde yaşaması bekleniyordu. Toplam nüfusu 1.86 milyar olan Güney Asya'nın, 104 milyonu yoksul.

Dünya Bankası'nın tahminlerine göre, 2017'de dünyada 877 milyon insan günde 2 ila 3 dolar arasında yaşıyordu. Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'da salgın öncesinde de çok sayıda insan tekrar yoksulluğa düşme eğilimindeydi. Küresel yoksulluk, 2011'den 2019'a yıllık ortalama 49 milyon kişi azalmış, küresel yoksul sayısı 1.10 milyardan 691 milyona düşmüştü. Yoksulluk oranının 2019'da yüzde 9.0'dan 2020'de yüzde 10.4'e çıktığı tahmin ediliyor.

KÜRESEL YOKSUL SAYISI 2019'DA 691 MİLYONA DÜŞMÜŞTÜ

Üst-orta gelirli nüfusun, günlük 20.01-50 dolar arasında gelire sahip olan kişi sayısının 36 milyon düşerken, düşük gelirli nüfusun (günlük 2.01-10 dolar) 21 milyon arttığı tahmin ediliyor. Küresel yüksek gelirli nüfus da 593 milyondan 531 milyona düştü. Küresel yüksek gelir düzeyindeki, günlük 50 dolardan fazla geliri olan insan sayısının 2020'de 62 milyon azaldığı ve 2011'den bu yana kazancın yaklaşık yarısını sildiği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE GÖRELİ YOKSULLUK ORANI YÜZDE 14.4

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de göreli yoksulluk oranı yüzde 14.4. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2019 yılında 0,5 puan artarak yüzde 14.4 oldu.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre hesaplanan yoksulluk oranı (%),2010-2019

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