Ömrümüzü yedi 0:00 / 0:00

Covid-19 salgını dünyada yoksulluğu artırırken ortalama hayat süresi beklentisini düşürdü. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Avrupa'da 2020'ye kadar sürekli artan ortalama hayat süresi beklentisi, 2020'de Covid-19 etkisiyle düştü.

EN YÜKSEK DÜŞÜŞ İSPANYA'DA

2019 yılı ile kıyaslandığında düşüş İspanya'da 1.6 yıl, Bulgaristan'da 1.5 yıl, Litvanya, Polonya ve Romanya'da 1.4 yıl, Fransa'da 0.7 yıl, Almanya'da 0.2 yıl oldu.

NORVEÇ'TE ARTTI

Öte yandan Norveç, Finlandiya ve Danimarka'da ortalama hayat süresi beklentisinin artmaya devam ettiği görüldü.Norveç'te ortalama hayat süresi beklentisi 0.3 yıl, Finlandiya ve Danimarka da 0.1 yıl arttı.

ERKEKLER DAHA FAZLA ETKİLENDİ

Eurostat'ın verileri erkeklerin ortalama hayat süresi beklentisi süresinin daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Erkeklerde en yüksek düşüş 1.7 yıl ile Bulgaristan'da. Erkeklerde ortalama hayat süresi beklentisi Letonya ve Polonya'da 1.5 yıl, İspanya ve Romanya'da ise 1.4 yıl düştü.

HER 10 YILDA 2 YIL YÜKSELMİŞTİ

Avrupa'da ortalama hayat süresi beklentisi 1960 ile 2019 yılları arasında her 10 yılda bir ortalama 2 yıl yükselmişti.

ABD'DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 1 YIL KISALDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke halkının ortalama yaşam süresi 1 yıl kısaldı. 78.8'den 77.8'e indi.

TÜRKİYE'DE DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 78.6 YIL

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en son 17 Eylül 2020'de açıkladığı verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.6 yıl. Bu veri 2017-2019 dönemini kapsıyor. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017-2019 döneminde 75,9 yıl, kadınlarda ise 81.3 yıl oldu.

Ülke Yıllara göre doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi