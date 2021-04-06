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Forbes, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Buna göre dünya genelinde dolar milyarderi sayısında eşi görülmemiş bir artış yaşandı. Milyarder sayısı pandemi sürecinde 660 artarak 2.755 kişiye ulaştı.

Milyarderlerin toplam serveti ise 8 trilyon dolardan 13.1 trilyon dolara yükseldi.

Amazon Kurucu ve CEO'su 177 milyar dolarlık servetiyle üst üste dördüncü kez dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos'un serveti geçen yıla göre 64 milyar dolar yükseldi. Bu yükselişte Amazon hisselerinin değerlenmesi etkili oldu. Bezos'u Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 151 milyar dolarla takip etti. Elon Musk 126.4 milyar dolarla dünyada son 1 yılda servetini en çok artıran insan oldu. Musk geçen yıl listede 31. sırada yer almıştı. Bu muazzam yükselişi Tesla hisselerindeki yüzde 706'lık artış sağladı.

LVMH Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zengin 3. insanı oldu. Arnault yerini korurken, serveti son 1 yılda 76 milyar dolardan 150 milyar dolara çıktı. Arnault'nun servet artışında da LVMH'nin son 1 yılda yüzde 86 değerlenmesi etkili oldu.

34 yıl önce dünyanın en zengin insanının serveti 20 milyar dolardı:

Bu üç ismi 124 milyar dolarlık servetiyle Microsoft Kurucusu Bill Gates takip etti. Geçen yıl sadece Jeff Bezos'un serveti 100 milyar doların üzerindeyken, bu yılki listede söz konusu barajı aşan 4 isim oldu. Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg ise 97 milyar dolarlık servetiyle 5. sırada yer aldı. Facebook hisselerinin son 1 yılda yüzde 80 değerlenmesiyle Zuckerberg servetini 42.3 milyar dolar artırmayı başardı.

Dünyanın en zengin 10 insanı (milyar dolar) Sıra Milyarder Sevetinin kaynağı Serveti 1 Jeff Bezos Amazon 177 2 Elon Musk Tesla/SpaceX 151 3 Bernard Arnault LVMH 150 4 Bill Gates Microsoft 124 5 Mark Zuckerberg Facebook 97 6 Warren Buffett Berkshire Hathaway 96 7 Larry Ellison Oracle 93 8 Larry Page Google 91.5 9 Sergey Brin Google 89 10 Mukesh Ambani Çeşitli 84.5

Dünyaca ünlü yatırımcı Berkshire Hathaway Kurucusu Warren Buffett ise 96 milyar dolarlık servetiyle 6. sırada yer aldı. Buffett 1993 yılından bu yana ilk kez ilk 5'te kendine yer bulamadı.

ABD son yayımlanan listede 724 milyarderler dünyada en çok milyardere sahip ülke olmaya devam etti. ABD'yi 698 milyarderle Çin ve 140 milyarderle Hindistan takip etti.

TÜRKİYE'DE 15 MİLYARDER VAR

Bu yıl listeye Türkiye'de 15 isim girdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 6.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin, dünyanın ise 421. en zengin insanı oldu. Ülker'i 4.4 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ve 3 milyar dolarlık servetiyle Doğuş Holding Yönetim kurulu Başkanı Ferit Şahenk takip etti.

Türk milyarderlerin topla serveti 39 milyar dolar oldu.