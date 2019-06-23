'1550 hastanın sandıklara taşınması planlandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastanın sandıklara taşınmasının planlandığını belirterek, "Bakanlık olarak, 'Oy kullanabilecek hastalarımızın taşınması planlandı. Bu çerçevede bugün 3 binin üzerinde sağlık personelimiz çalışmaktadır. Özgür seçimler demokrasimizin güvencesidir. İstanbul'da gün boyunca 297 acil sağlık istasyonu, 300 ambulans ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır" açıklamasında bulundu.