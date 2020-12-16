Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 1.898.447'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 16.881 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

16 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

15 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2020

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti. Böylece Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, vefat sayısı 16 bin 646, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 202 bin 427 artışla 16 milyon 943 bin 897'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1627 artarak 308 bin 91'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 878 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 223 milyon 186 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 617 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 500 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 134 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 707 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 823 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 912 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 929 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.