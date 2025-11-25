Habertürk
        16 yaşındaki Cennet Ovalı'nın ölümüne soruşturma | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Cennet'in ölümüne soruşturma!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 16 yaşındaki Cennet Ovalı, ailesi tarafından yaşadıkları evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Ovalı'nın av tüfeği ile kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 08:50 Güncelleme: 25.11.2025 - 08:50
        16 yaşındaki Cennet'in ölümüne soruşturma!
        Aydın'da acı olay, Nazilli ilçesine bağlı kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cennet Ovalı'nın (16) bulunduğu odadan silah sesi duyan aile bireyleri odaya girdiklerinde Ovalı'yı av tüfeği ile vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ovalı'nın ölüm haberini alan ailesi yasa boğuldu. Genç kızın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre Ovalı'nın av tüfeği ile kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

