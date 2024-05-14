Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki Efe Can Deligözoğlu'nun hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!

        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!

        Antalya'da, lise öğrencisi 16 yaşındaki Efe Can Deligözoğlu, geçirdiği motosiklet kazasının ardından omuriliğinin zedelenmesiyle yatağa bağımlı hale geldi. Kaburgaları kırılan, trakeostomi tüpü ile nefes alan gencin bakımını ise annesi 50 yaşındaki Sahra Bedregehy üstleniyor. Bedregehy, çocuğunun bakımlarını artık sağlayamadığını, tedavisi evde yapıldığı takdirde durumunun günden güne kötüye gittiğini anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da, yaklaşık 8 ay önce motosikletiyle otomobile çarpan ve omuriliği zedelenen Efe Can Deligözoğlu (16), kazanın ardından yatağa bağımlı hale geldi.

        BOYNU VE KABURGALARI KIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada boynu ve kaburgaları kırılan, beyin kanaması geçiren Efe Can'ın boynuna 4 adet platin takıldı.

        KEMİKLERİ CİĞERİNE BATIYOR

        Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan Efe Can, kazadan sonra okulunu bırakmak zorunda kaldı. Efe Can, kırılan kemikleri ciğerlerine battığı için boğazına takılan trakeostomi tüpü ile nefes alıyor.

        UN VE MISIR SATIP OĞLUNA BAKIYOR

        Bacakları tutmayan Efe Can'ın, bakımını ise eşinden boşanan İran uyruklu annesi Sahra Bedregehy yapıyor. Oğluyla kiraladıkları dairede yaşayan Sahra Bedregehy, geçimini pazarda un ve mısır satarak sağlıyor.

        REKLAM

        "OĞLUM HASTANEDE TEDAVİ GÖRMELİ"

        Hem pazara çıkıp hem de yatağa bağımlı olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamayan oğluna bakmak durumunda kaldığını anlatan Bedregehy, pazara da her zaman çıkamadığı için maddi zorluk yaşadığını söyledi. Oğlunun hastanede yatarak tedavi gördüğü takdirde zamanla iyileşeceğine inandığını belirten Bedregehy, Efe Can'ın durumunun günden güne kötüye gittiğini, hastalıklarına her gün bir yenisinin eklendiğini dile getirdi.

        "TEDAVİSİNİ YAPAMIYORUM"

        Sahra Bedregehy, "8 ay önce motor kazası yaptı. 4 ay yoğun bakımda yattı. Boynundaki kemiklerin tamamı kırıldı ve beyin kanaması geçirdi. Şu an nefes alabilmesi için boğazı delik. Ciğerleri sıkıştırıyor kırılan kemikleri, mecburen boğazını deldiler. Yetişmeye çalışıyorum, hem çalışıyorum hem de dışarıda mısır satıyorum, un satıyorum. Çocuğa bakmaya çalışıyorum. Çocuğun tedavisini maalesef yapamıyorum" dedi.

        "EVDE TEDAVİ OLAMIYOR"

        Gözyaşı dökerek yardım isteyen anne Bedregehy, "Evde tedavi olamıyor. Hastaneye gitmesi gerekiyor. 2 ay oldu bu çocuk enfeksiyon kaptı ve ayağı görüldüğü gibi şiş. Kusma var, ateş var, bir şey yiyemiyor. Devamlı terliyor çocuk. 2 ay önce ameliyat olması gerekiyordu ama maalesef olamadı, enfeksiyon kaptı.

        Lütfen bu çocuğa yardım edin, bu çocuk daha 16 yaşında. Uzun bir ömrü olması gerekiyor. Çocuğum iyileşsin başka bir şey istemiyorum. Bu çocuk günden güne kötüye gidiyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor