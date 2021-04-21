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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 16 yaşındaki Rus çocuktan 2 gündür haber yok
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Silifke’de spor için evden çıkan 16 yaşındaki Rus çocuk kayıp

Mersin Silifke'de iki gün önce spor yapmak için evden ayrılan Rus uyruklu 16 yaşındaki Mikhail Doroshenko'dan bir daha haber alınamadı. Polise kayıp başvurusunda bulunan Rus aile, "Aile olarak çok iyi anlaşırız. Herhangi bir olumsuz durumumuz olmadı. Çocuğumuz zaman zaman spor yapar, sonrasında eve gelirdi. Türkiye’de beraber takıldığı bir sosyal çevresi yok" dedi

SON DAKİKA: 16 yaşındaki Rus çocuktan 2 gündür haber yok
İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde spor yapmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Rus çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan ve Taşucu Mahallesi'nde ikamet eden mühendis Anatoliy Doroshenko ve eşi Anna Doroshenko, 19 Nisan günü evden spor yapmak için çıkan 16 yaşındaki çocukları Mikhail Doroshenko'nun kaybolduğunu belirterek, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Mikhail Doroshenko’nun bulunması için polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUMUMUZ OLMADI'

Komşularının desteğiyle yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamayınca polise başvurduklarını anlatan Anatoliy ve Anna Doroshenko çifti, "Aile olarak çok iyi anlaşırız. Herhangi bir olumsuz durumumuz olmadı. Çocuğumuz zaman zaman spor yapar, sonrasında eve gelirdi. Çocuğumuz sosyal bir çocuk değil, içine kapalı biri. Türkiye'de beraber takıldığı bir sosyal çevresi yok. Çocuğumuzu görenlerin lütfen bize veya polise bildirmelerini rica ediyoruz" dediler.

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