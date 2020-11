Prematüre bebeklerin beslenmesi ve bakımı konusunda insanları bilgilendirmek amacıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Günü olarak kutlanmaktadır. Peki prematüre ne demek? Bebekler neden prematüre doğar? İşte haberler...

17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ

Dünyada ve ülkemizde prematüre bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 2011 yılından bu yana 17 Kasım ‘’Dünya Prematüre Günü’’ olarak kutlanmaktadır. Bir bebek 37 haftadan önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul edilir. Erken doğan bebekler pek çok sağlık soruna ile karşılaşma riskine sahiptir ve bu riskler doğum haftası ve ağırlığı azaldıkça artar.

Erken doğan bebekler pek çok sağlık soruna ile karşılaşma riskine sahiptir ve bu riskler doğum haftası ve ağırlığı azaldıkça artar. Her yıl yaklaşık 15 milyon bebek prematüre doğmaktadır. Dünya genelinde doğan her 10 bebekten 1’i prematüredir. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 1.400.000 bebek doğmaktadır ve bu bebeklerin 150 binden fazlası dünyaya prematüre olarak gelmektedir.

PREMATÜRE DOĞUMUN NEDENLERİ NELERDİR?

Prematüre doğumun birçok nedeni vardır. Ana rahmindeki bebek, rahim ve plasentayı üçlü bir ünite olarak kabul edersek bu ünitenin her bir üyesine ait sorunlar ayrı ayrı prematüre doğum nedeni olabilir.

Annenin gebelik sırasında yaşam şeklindeki hatalı tercihler prematürite nedeni olabilir. Alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı. Beslenme bozukluklarına bağlı kilo alınamaması, bakımsızlı ve aşırı yorgunluk ile aşırı stres de prematüriteye neden olabilir.

Anne yaşı: 18 yaş öncesi ile 35 yaş üstü gebelikler prematüre doğum için riskli sınırlardır.

Sık doğum: Doğum kontrolünün iyi yapılamadığı ülkemizdeki gibi toplumlarda prematüre doğum sıklığı daha fazladır. İki gebelik arasındaki sürenin 2 seneden kısa olması halinde prematüre doğum olasılığı artar.

Annede kronik hastalıklar: Akciğer, karaciğer, böbrek ve kalbe ait kronik hastalıklar erken doğum içim risk oluştururlar.

Tansiyon: Annede hipertansiyon durumunda, kan dolaşımından beslenen bebeğin olumsuz etkilenmesine neden olarak erken doğum gerçekleşebilir. Annede hipertansiyon varsa aynı zamanda bebeğin kilo alımı da geri kalır.

Enfeksiyonlar: Annedeki her tür enfeksiyon amnion sıvısında bulaşmaya ve erken doğuma neden olabilir.

Genital nedenler: Rahimin küçük olması, rahim tümörü gibi rahime ait yapısal bozukluklar.

Servikal Yetersizlik: Rahim boynunda yumuşama ve gevşeme sonucu rahmin fetüsü taşıyamamasıdır.

Plasentaya ait nedenler:

Plasentanın yapısal bozukluklarında da erken doğum gerçekleşebilir. Yapısal bozukluklar dışında plasentaya ait bazı patolojiler de şunlardır:

Plasenta dekolmanı: Rahim iç yüzüme iyice yapışmış olan plasenta bir şekilde ayrışmaya başlar ve erken doğun meydana gelir.

Plasenta previa: Plasenta rahmin alt kısımlarına yerleşirse gebeliğin ilerleyen haftalarında rahmin gerilmesi erken doğumu tetikleyebilir.