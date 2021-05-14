Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Milyonlarca vatandaş ise yeni korona tedbirleri neler olacak, kademeli normalleşme günlük hayatımıza nasıl etki edecek merak ediyor. En çok merak edilenlerden biri de çocuğunu kreşe bırakıp işe gitmek zorunda olan çalışan anneler... 17 Mayıs Pazartesi kreşler açılıyor mu?

17 MAYIS PAZARTESİ KREŞLER AÇILIYOR MU?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili alınan son kararların 17 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısında açıklanması bekleniyor. Ancak Pazartesi günü işe gitmesi gereken ve çocuklarını nereye bırakacağını düşünen aileler konu ile ilgili herhangi bir genelge yayınlandı mı merak ediyor.

Kreşler ile ilgili alınan son dakika bir karar henüz yok.