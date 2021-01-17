Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.380.665'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 23.832 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

17 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSu AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

16 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

16 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 902 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 223 bin 445'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, vefat sayısı 23 bin 832, ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 94 milyon 315 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 17 bin 913 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 94 milyon 315 bin 331’e çıkarken, virüs saptanan 67 milyon 346 bin 640 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 102 bin 429 kişide Kovid-19 tespit edildi, 401 bin 856 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 543 bin 659),Brezilya (8 milyon 394 bin 253),Rusya (3 milyon 520 bin 531),İngiltere (3 milyon 316 bin 19) Fransa (2 milyon 872 bin 941),Türkiye (2 milyon 373 bin 115),İtalya (2 milyon 352 bin 423),İspanya (2 milyon 252 bin 164),Almanya (2 milyon 23 bin 802),Kolombiya (1 milyon 870 bin 179),Arjantin (1 milyon 783 bin 47),Meksika (1 milyon 609 bin 735),Polonya (1 milyon 422 bin 320),İran (1 milyon 318 bin 295),Güney Afrika (1 milyon 311 bin 686),Ukrayna (1 milyon 146 bin 963) ve Peru (1 milyon 56 bin 23)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (208 bin 291),Hindistan (152 bin 130),Meksika (139 bin 22),İngiltere (87 bin 295),İtalya (81 bin 325),Fransa (69 bin 949),Rusya (64 bin 495),İran (56 bin 621),İspanya (53 bin 314),Kolombiya (47 bin 868),Almanya (46 bin 537),Arjantin (45 bin 227),Peru (38 bin 654),Güney Afrika (36 bin 467),Polonya (32 bin 844),Endonezya (25 bin 484),Türkiye (23 bin 664),Ukrayna (20 bin 542),Belçika (20 bin 352),Kanada (17 bin 729),Şili (17 bin 369),Romanya (17 bin 98),Ekvador (14 bin 273),Çekya (14 bin 29),Irak (12 bin 932),Hollanda (12 bin 868),Macaristan (11 bin 177) ve Pakistan (10 bin 908)."