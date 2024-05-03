17.katta korku dolu anlar! Polisten kaçarken balkondan balkona atladı
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta korku dolu anlar yaşandı. Olayda polisten kaçan bir kişi, 18.katın balkonundan 17.katın balkonuna indi. Bu sırada evde yaşayan Türkmenistanlı kadın yaşananları anbean kaydetti. Kısa bir süre sonra da polisten kaçamayan kaçak kıskıvrak yakalandı. Öte yandan görüntüyü kaydeden Türkmenistanlı kadının da kaçak olduğu ve diğer kişi gibi sınır dışı edildiği öğrenildi
Esenyurt'ta polisten kaçmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi rezidansın 18. katından 17. katın balkonuna indi.
DHA'nın haberine göre daire sakini kadın, balkonda gördüğü kişiyi içeri almadı.
YAKALANDI, SINIR DIŞI EDİLDİ
Tehlikeye aldırmadan bir kat daha inen yabancı uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi. Balkonunda gördüğü kişiyi çeken Türkmenistanlı kadının da kaçak olarak Türkiye'de bulunduğu belirlenince o da sınır dışı edildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bulunan 25 katlı rezidansta meydana geldi.
GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN DE KAÇAK ÇIKTI
Binaya polisin geldiğini öğrenen yabancı uyruklu bir kişi 18'inci kattan 17'inci katın balkonuna indi. Balkonunda yabancı uyruklu bir kişiyi gören Türkmenistanlı kadın cep telefonuyla kaydederken kapıyı açmadı. Balkondaki adam alt katların balkonlarına inerek kaçışını sürdürdü. Ancak polis, yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.
Balkondan balkona atlayan kaçak sınır dışı edilirken o anları kaydeder Türkmenistanlı kadının da oturum izni olmadığı belirlendi. Kadının da sınır dışı edildiği kaydedildi.