17.katta korku dolu anlar! Polisten kaçarken balkondan balkona atladı İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta korku dolu anlar yaşandı. Olayda polisten kaçan bir kişi, 18.katın balkonundan 17.katın balkonuna indi. Bu sırada evde yaşayan Türkmenistanlı kadın yaşananları anbean kaydetti. Kısa bir süre sonra da polisten kaçamayan kaçak kıskıvrak yakalandı. Öte yandan görüntüyü kaydeden Türkmenistanlı kadının da kaçak olduğu ve diğer kişi gibi sınır dışı edildiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:26 facebook

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