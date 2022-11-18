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18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü nedir, neden ilan edilmiştir?

Her sene, 18 Kasım'da Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü kutlanıyor. Uygunsuz antibiyotik kullanımına dikkat çekmeye çalışan bu gün, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.

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  • 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü nedir, neden ilan edilmiştir?

    Giderek artan antibiyotik kullanımı oldukça sağlıksız sonuçlara yol açabiliyor. Bu konuda Türkiye'de de birkaç sene önce bir düzenleme getirilmişti ve eczanelerden antibiyotik almak yasaklanmıştı. Artık antibiyotik almak için doktor reçetesi gerekiyor. Peki, bu kapsamda kutlanan 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü nedir, neden kutlanır?
  • 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü nedir, neden ilan edilmiştir?

    18 KASIM DÜNYA ANTİBİYOTİK FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

    Uygunsuz ve gereksiz antibiyotik kullanımı ile artan antibiyotik direnci, dünyanın geleceğini önemli ölçüde tehdit eden bir gerçektir. Bu konuya dikkat çekmek için Dünya Sağlık Örgütü 18 Kasım’ı ve bugüne denk gelen haftayı Antibiyotik Farkındalık Günü ve Haftası olarak kabul etti.
  • 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü nedir, neden ilan edilmiştir?

    18 KASIM DÜNYA ANTİBİYOTİK FARKINDALIK GÜNÜ NEDEN İLAN EDİLMİŞTİR?

    Sıklıkla ve yanlış kullanılan antibiyotikler, belli bir süreden sonra vücutta direnç oluşturmaya başlar.

    Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalık ve ölüm oranlarının artmasına ve hastanedeki yatış sürelerinin uzamasına neden oluyor. Antibiyotikler sadece hekimin reçete ettiği durumlarda, eczacının danışmanlığında uygun miktar ve sürede kullanılmalıdır.
  • 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü nedir, neden ilan edilmiştir?

    Doktor yazmadığı sürece kendi kendine ya da yakınlarımızın önerisiyle antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü değildir ve her hastalığı tedavi edemez. Nezle ya da grip gibi virüslerle oluşan infeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceği unutulmamalıdır.
  • 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü nedir, neden ilan edilmiştir?

    Antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda toplumda ve sağlık çalışanlarında farkındalığı artırmak, iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla her yıl 18 Kasımı içine alan hafta “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” etkinlikleri düzenlenir. 

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