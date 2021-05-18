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19 Mayıs 2021'de noterler açık mı? Yarın noterler ve PTT açık mı?

Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanacak. 19 Mayıs nedeniyle yarın resmi tatil uygulanacak. Peki, 19 Mayıs'ta noterler ve PTT açık mı 2021? İşte tüm detaylar...

19 Mayıs 2021'de noterler açık mı? Yarın noterler ve PTT açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise noter ve PTT'nin açık olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi kapsamında 19 Mayıs günü uygulanacak olacak olan sokağa çıkma yasağının detayları belirtildi. Genelge ile sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00/05.00 saatleri arasında uygulanacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

19 MAYIS'TA NOTER VE PTT'LER AÇIK MI?

Ülkemizde 19 Mayıs günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile Resmi Tatil kabul edilir. Resmi Tatil günlerinde ise kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu nedenden dolayı noter ve PTT 19 Mayıs'ta kapalı olacak.

18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar PTT’lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe gününü beklemek durumunda olacaklar.

PTT’lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili kuruma giderek işlem yapılabilecek.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMA

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​CUMARTESİ​

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

12 MAYIS

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

13 MAYIS

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

14 MAYIS

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

15 MAYIS

CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

ÇARŞAMBA

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

​1 GÜN15 TEMMUZ​​PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

19 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

20 TEMMUZ

SALI

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

21 TEMMUZ

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

22 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

23 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PERŞEMBE

CUMA

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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