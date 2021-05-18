19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise noter ve PTT'nin açık olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi kapsamında 19 Mayıs günü uygulanacak olacak olan sokağa çıkma yasağının detayları belirtildi. Genelge ile sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00/05.00 saatleri arasında uygulanacak. İşte konuya ilişkin detaylar...
19 MAYIS'TA NOTER VE PTT'LER AÇIK MI?
Ülkemizde 19 Mayıs günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile Resmi Tatil kabul edilir. Resmi Tatil günlerinde ise kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu nedenden dolayı noter ve PTT 19 Mayıs'ta kapalı olacak.
18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar PTT’lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe gününü beklemek durumunda olacaklar.
PTT’lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili kuruma giderek işlem yapılabilecek.
2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
CUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
CUMA
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS
|CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ
1/2 GÜN
12 MAYIS
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
13 MAYIS
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
14 MAYIS
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
15 MAYIS
CUMARTESİ
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
ÇARŞAMBA
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
|1 GÜN
|15 TEMMUZ
|PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ
1/2 GÜN
19 TEMMUZ
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
20 TEMMUZ
SALI
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
21 TEMMUZ
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
22 TEMMUZ
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
23 TEMMUZ
CUMA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
PERŞEMBE
CUMA
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