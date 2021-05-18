19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise noter ve PTT'nin açık olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi kapsamında 19 Mayıs günü uygulanacak olacak olan sokağa çıkma yasağının detayları belirtildi. Genelge ile sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00/05.00 saatleri arasında uygulanacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

19 MAYIS'TA NOTER VE PTT'LER AÇIK MI?

Ülkemizde 19 Mayıs günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile Resmi Tatil kabul edilir. Resmi Tatil günlerinde ise kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu nedenden dolayı noter ve PTT 19 Mayıs'ta kapalı olacak.

18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar PTT’lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe gününü beklemek durumunda olacaklar.

PTT’lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili kuruma giderek işlem yapılabilecek.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ