19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - KARAMAN

Karaman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törene CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve vatandaşlar katıldı.Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.
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