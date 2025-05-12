Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi, mesai yapılacak mı, okullar açık mı?

        19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta kamu ve özel sektör çalışıyor mu, okul var mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Özellikle öğrenciler ile kamu ve özel sektör çalışanları, bu özel günde okulların ve resmi dairelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle, "19 Mayıs'ta tatil olacak mı?" sorusu araştırma konusu haline geldi. İşte, 19 Mayıs tatiline dair merak edilen soruların yanıtı…19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Özellikle öğrenciler ile kamu ve özel sektör çalışanları, bu özel günde okulların ve resmi dairelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle, "19 Mayıs'ta tatil olacak mı?" sorusu araştırma konusu haline geldi. İşte, 19 Mayıs tatiline dair merak edilen soruların yanıtı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, resmi tatil takvimi yeniden merak konusu oldu. Öğrencilerden kamu personeline, özel sektör çalışanlarından plan yapmayı düşünenlere kadar pek çok kişi, 19 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar…

        2

        19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.

        3

        18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil olsa da 18 Mayıs için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar