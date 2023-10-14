2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'nda güz zamanı

Her mevsim fotoğraf karelerini süsleyen dağ, özellikle sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarının Doğu Karadeniz'deki ilk adreslerinden biri olarak biliniyor.

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Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği bölgede, sonbahar renklerinin arasında kaybolan yayla evleri de ayrı bir güzellik sunuyor.