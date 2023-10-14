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        Haberler Yaşam 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'nda güz zamanı

        2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'nda güz zamanı

        Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, sonbahar renklerine büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:24
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesine 35 kilometre mesafedeki Sis Dağı, güz renkleriyle adından söz ettiren doğal güzellikler arasında yer alıyor.

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        Her mevsim fotoğraf karelerini süsleyen dağ, özellikle sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarının Doğu Karadeniz'deki ilk adreslerinden biri olarak biliniyor.

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        Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği bölgede, sonbahar renklerinin arasında kaybolan yayla evleri de ayrı bir güzellik sunuyor.

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        Eşsiz manzaraya sahip dağ yolunda seyreden araç sürücüleri, farklı renk tonlarına bürünen ağaçların arasında yolculuk yapma imkanı buluyor.

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        2011 yılında turizm merkezi ilan edilen Sis Dağı, her yıl yaz aylarında ise şenliklere ev sahipliği yapıyor.

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        #Sis Dağı
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