2 bin TL altı telefon modelleri

Gelen zamlardan en çok etkilenen ürünler akıllı telefonlar oldu. Fiyatların artması sebebiyle yeni telefon almak isteyen kişiler daha uygun, bütçe dostu cihaz arayışına girdi. Sizler için 2000 TL'ye alabileceğiniz akıllı telefon modellerini derledik.

2 BİN TL'YE ALINABİLECEK TELEFON MODELLERİ

Reeder P13 Blue Plus

Ekran: 6,08 inç 600 x 1280 (SD) Piksel IPS, 232 PPI, damla çentikli ekran

Tasarım: 9,8 mm kalınlık, 171 gram ağırlık, plastik çerçeve plastik arka yüzey

İşlemci: 2,0 GHz 4 Çekirdekli MediaTek Helio A22 (MT6761) 12 nm

AnTuTu Puanı (v8) : 70.000 puan civarı

RAM: 4 GB

Hafıza: 64 GB, microSD var

Ön Kamera: 5 MP ön kamera

Arka Kamera: 8 MP + 0,3 MP 720p video çeken çift arka kamera

Batarya: 4080 mAh

İşletim sistemi: Android 10 Q

En Düşük fiyat: 1899 TL