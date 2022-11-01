Yanmış otomobilde çifte vahşet!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, babası Gürsel Coşkun (51) ile hayvancılık yapan Mikail Coşkun, bu sabah saatlerinde meradaki ahırlarına giderken, yol kenarında yanmış bir otomobil olduğunu fark etti.

DHA'da yer alan habere göre tamamen yanmış haldeki aracın babasına ait olduğunu anlayan Mikail Coşkun, ön koltukta da iki kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.

CEP TELEFONLARI DA YAKILMIŞ

Tanınmaz hale gelen cansız bedenlerin Gürsel Coşkun ve kendisi gibi hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, aracın yakınında Coşkun ve Tezcan'a ait cep telefonlarını da yanmış halde buldu.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cansız bedenler kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.