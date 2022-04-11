2 çocuk annesi battaniyeye sarılı bulundu! 0:00 / 0:00

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu.

Olay, ilçenin Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Öznur T.'den ablası ve eniştesinin 3 gündür haber alamaması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açmalarının ardından genç kadının battaniyeye sarılı cansız bedeniyle karşılaştı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DE OLAY YERİNE GELDİ

Ekiplerin yaptığı ilk araştırmalar sonrası olay yerine nöbetçi savcı ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma ve incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TELEFONU VE KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

İki çocuk annesi genç kadının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine çevrede bulunan güvenlik kameraları ve cep telefonu emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı.

Genç kadının son olarak geçen cuma günü arkadaşlarıyla görüştüğü öğrenildi. İki çocuk annesi genç kadının telefon kayıtlarına ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran ekipler, kimliği tespit edilen bir erkek şahsı arama çalışması başlattı.