Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi 26 yaşındaki E.T.'ye iki gün boyunca ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine ekipler genç kızı arama çalışması başlattı.

İHA'nın haberine göre bugün polise merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi Uzunçayır Baraj Gölü'nde bir cansız beden olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin kayıp kıza ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.