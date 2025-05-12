Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig play-off 2. tur toplu sonuçlar! - Futbol Haberleri

        2. Lig play-off 2. tur toplu sonuçlar!

        Nesine 2. Lig'de play-off ikinci tur ilk maçları oynandı. HT Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede Artı Değer Vanspor sahasında Motolux 68 Aksarayspor'la 2-2 berabere kaldı. Diğer maçta ise Altınordu GMG Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Lig play-off 2. tur toplu sonuçlar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nesine 2. Lig'de play-off ikinci tur ilk maçları oynandı.

        Artı Değer Vanspor, sahasında Motolux 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Altınordu, ağırladığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup etti.

        İkinci tur rövanş müsabakaları 16 Mayıs Cuma günü yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, play-off üçüncü turuna yükselecek.

        Nesine 2. Lig play-off ikinci tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

        16 Mayıs Cuma:

        16.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi)

        16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor (Dağılgan)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        "Ayla"dan acı haber
        "Ayla"dan acı haber
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti