Ford Otosan’ın geçen yıl duyurduğu 2 milyar Euro'luk yatırım ilk meyvesini verdi. Şirketin Kocaeli fabrikasında üretilen Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracı E-Transit bantlardan indirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, bu adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline gelirken, elektrikli Transit’in de tek üreticisi oldu.

E-Transit’in Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli ticari aracı olduğunu da belirtelim.

YERLİ SANAYİNİN EN BÜYÜK YATIRIMINI AÇIKLAMIŞTI

Ford Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 10 yıl etki süresine sahip 2 milyar Euro tutarındaki yatırım planını bundan 1 yıl önce açıklamıştı.

Söz konusu yatırım tutarı, Türk otomotiv sanayisinde bugüne kadar duyurulan en büyük yatırım olması ile de dikkat çekmişti.

E-Transit ile Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari aracın üretim sorumluluğunu üstlenen Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları ise, aracın bantlardan inmesi ile birlikte Türkiye’nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi konumuna ulaştı.

Şirket, daha önce Gölcük Fabrikasında Plug-in Hybrid (PHEV) üretimi için yeni bir seri üretim hattı açmıştı.

‘İŞLETMELERİN GİDERLERİNİ DÜŞÜRÜYOR’

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, E-Transit’in banttan indirilme töreninde yaptığı konuşmada, “Yakıt maliyetleri ve bakım maliyetlerini düşürmesi ile elektrikli araçlar işletmelerin giderlerini düşürüyor. Ürettiğimiz araçlar ihraç ederek Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlayacağız” dedi.

Özyurt, Transit’in Avrupa’da 7 yıldır pazar lideri olduğunu da vurguladı.

‘YARIM ASIRDIR TRANSİT ÜRETİYORUZ’

Törende açıklamalarda bulunan Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım Koç’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

- Türkiye otomotiv sektörü açısından çok önemli bir virajdayız

- Kocaeli fabrikası ihtiyaç duyduğu elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlıyor, E-Transit’in böyle bir fabrikada üretilmesi önemli

- Ford’un ilk elektrikli ticari modelinin Türk mühendisler tarafından üretilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren gelinen noktanın özetidir

- Diğer alanlarda işlerimiz olsa da biz kendimiz hep sanayici olarak gördük, ilk günden beri ülkenin sanayileşmesine önem verdik

- 1956’da Ford’un dünyada montaj hakkına sahip ilk bayisi olduk

- Otosan’ın kuruluşu Türk otomotiv sanayisinden bir dönüm noktasıydı, yarım asırdır Transit üretiyoruz

‘RAHMİ KOÇ’UN ÇABASI BUGÜNLERE GETİRDİ’

- Gümrük Birliği öncesinde danışmanlar tuttuk nerelere yatırım yapalım diye, o danışmanlar Otosan işinden çıkmamızı tavsiye ettiler, yönetim kurulu üyelerine rağmen Rahmi Koç bunu kabul etmedi ve adeta akıntıya karşı kürek çekerek şirket bugünlere geldi

- Artık Ford Otosan, iç pazar için üreten bir şirket değil, küresel ölçekte bir üretim merkezine dönüştü

- Türkiye’nin ticari üretiminin yüzde 74’ünü, ticari araç ihracatının ise yüzde 79’unu üstleniyoruz

- Geçem yıl Mart ayında Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını açıkladık

- 2 milyar Eru'luk yatırımın etkisi 10 yıl sürecek

- Bugün hattan indirdiğimiz E-Transit yatırım planımızın ilk meyvesiydi

‘ÜRETİM ADETLERİNİ MİLYONLARA ÇIKARABİLİRİZ’

- Yaptığımız yatırımlar bunlarla sınırlı kalmadı, Ford Otosan olarak Ford Avrupa’nın Romanya fabrikasını devraldık, bu anlaşma bizi küresel bir üretici hale getirecek. Bu anlaşma Türk mühendislerinin başarısıdır. Türkiye'deki mühendislik yetkinliğini oraya taşımak üzere anlaşma yapıldı

- Kore merkezli SKO ile batarya üretimi konusunda iyi niyet mektubu imzaladık. Ankara’da üretilecek bataryalar elektrikli araçlarda yer alacak

- Bu yatırımlar ile, birkaç yıl sonra üretim adetlerini yüz binler ile değil, milyonlar ile ifade edebileceğiz

- 1967’den beri ürettiğimiz Transit, Ford için ürettiğimiz ilk araç

- Transit Custom’un da elektrikli versiyonunu üreteceğiz

- Yeşil mutabakata uyum için yoğun çalışıyoruz

- En büyük yatırımlarımızı ülke ekonomimizin en çalkantılı zamanlarda devreye aldık

- Ülkemize güvenmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz

- Vehbi Koç’un, ‘ülkem varsa bende varım’ kurucu ilkemizin izinden gidiyoruz

BAKAN VARANK: ‘YAN SANAYİDE 18 BİN KİŞİYE İŞ YARATACAK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada otomotiv sanayisinin Türkiye’nin ihracatı açısından önemine değindi ve otomotivde yeni nesil araçlara doğru yaşanan dönüşümde, Türkiye’nin öncü olması gerektiğini belirtti.

Bakan Varank, “10 yıla yayılan büyük vizyonun ilk adımlarından biri bugün atıldı. Elektrikli Transit Türkiye’de üretilerek Avrupa’ya ihraç edilecek” dedi.

Varank, söz konusu yatırım ile yan sanayide 18 bin kişilik iş imkanı sağlanacağını da bildirdi.

Bakan Varank’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 2030’da elektrikli otomobillerin toplam pazardan yüzde 30 pay alması bekleniyor.

- Türkiye, dünyadaki en büyük 14 otomotiv üreticisi arasında.

- Elektrikli araç pazarından Türkiye olarak aslan payını almaya talibiz

- Otonom ve bağlantılı araçlar için regülasyonların devreye alınması, mevcut otomotiv üretiminin elektrikli araç üretmek için dönüşümü ve şarj istasyon ağlarının kurulumu önümüzdeki hedefler

YERLİLİK ORANI ARTACAK

Otosan’ın Kocaeli fabrikasında Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, dünyada elektrikli araçlara geçişin öngörülenden daha hızlı olacağını söyledi.

Koç Holding’in batarya yatırımı konusunda attığı adımları yakından takip ettiklerini kaydeden Özyurt, Ford Otosan’ın ileriki dönemde batarya tedariki konusunda Ankara’da hayata geçmesi beklenen Koç Holding-SKO ortaklığındaki yatırımı değerlendirebileceklerini söyledi.

Özyurt, E-Transit’in şirketin geçen yıl açıkladığı 2 milyar Euro'luk yatırımın ilk fazı olduğunu, VW-Ford ortaklığında üretilecek 1 tonluk ticari araçların ise söz konusu yatırımın ikinci ayağı olacağını bildirdi.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, elektrikli Transit’in yerlilik oranı hakkında net bir bilgi paylaşmazken, söz konusu oranı yıllar içinde artırmak istediklerini vurguladı.

İLK ETAPTA AVRUPA’DA SATILACAK

E-Transit hakkında açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk de, aracın ilk etapta Avrupa pazarlarında satışa çıkacağını, yıl bitmeden Türkiye’de de satışına başlanacağını bildirdi.

Elektrikli Transit için talebin yüksek olduğunu da anlatan Yücetürk, “Özellikle kurumsal müşterilerden yoğun talep alıyoruz. E-Transit’i ilk etapta büyük ölçekli firmalara satacağımızı düşünüyoruz” dedi.

BATARYA VE ELEKTRİK MOTORU MUSTANG’DEN

Yapılan açıklamaya göre, batarya montajı dahil Ford Otosan tarafından üretilen E-Transit, ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe alabiliyor.

Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle satışa sunulacak E-Transit, hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip.

Böylece AC şarj ile yaklaşık 8.2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

Ford Otosan yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, E-Transit güç ünitesini ve bataryasını Ford’un elektrikli otomobili Mustang Mach E’den alıyor.

Öte yandan, bugün yerli üretim elektrikli versiyonunun bantlardan indiği Ford Transit, 50 yılı aşkın sürede 10 milyonun üzerinde üretimle Ford’un Avrupa’daki en uzun ömürlü modeli konumunda.