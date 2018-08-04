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Kültür-Sanat

2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Kırşehir’de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali heyecanı ikinci kez yaşanıyor. Ozanlar diyarında düzenlenen festivalde konserler, söyleşiler ve paneller olacak

04 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:54:37

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi işbirliğinde ikinci kez düzenlenen “Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali” 3-5 Ağustos tarihlerinde ozanlar diyarı Kırşehir Cacabey meydanında yapılıyor. Festivalde yine büyük ustanın üç kelime ile özetlediği hayat felsefesi "sevgi, saygı ve hoşgörü" çerçevesinde konserler, söyleşiler ve panellerin yanı sıra bir de ödül töreni yapılacak.

Bozlak denildiğinde akla gelen ilk isim olan Neşet Ertaş'ın, toplumun her kesiminin gönlünde taht kuran Yalan Dünya, Zahidem, Gönül Dağı gibi eserleri ünlü sanatçıların yanı sıra, abdallık ve bozlak kültürünü gelecek nesillere aktaran yerel sanatçıların konserlerinde bir kez daha halkla buluşacak. Festivalin ilk gününde Ferhat Göçer, Neşet Ertaş’ın en ünlü eserlerini seslendirdi.

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