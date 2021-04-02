Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

2 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın finali: Doya Doya Moda All Star kim elendi, birinci kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali heyecanı başladı. Doya Doya Moda All Star'da yarışmacıları bugün bir haftalık serüvenin son podyumuna "BEN SENİM" konseptiyle çıkıyor. Haftanın beş günü en şık kadın olmak için yarışan Doya Doya Moda All Star yarışmacılarının kaç puan aldığı merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda All Star 2 Nisan haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 2 Nisan kim elendi?

2 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın finali: Doya Doya Moda All Star kim elendi, birinci kim oldu?

Büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda programında haftanın finali için yarış başladı. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün "Evlilik Yıldönümü Kutlaması" konseptiyle podyuma çıktı. Peki, Doya Doya Moda All Star 2 Nisan haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 2 Nisan kim elendi?

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? - 2 NİSAN

Hafta boyunca performanslarını sergileyerek jüriden yüksek puan almak için yarışan isimler bugün emeklerinin karşılığını alıyor. Doya Doya Moda All Star'da haftanın en yüksek puanı elde eden bir yarışmacı kolyenin sahibi olacak.

DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ? - 2 NİSAN

2 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Normal sezonun sona ermesinin ardından ALL STAR sezonu ile yayın hayatına devam eden programda şimdiye kadarki en başarılı yarışmacılar sahne alıyorlar. Bu yarışmacılar ise şöyle:

Özde Karacan
Su Baher
Emel Başkan
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Rümeyse Buyuran
Betül Böçkün

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2 Nisan Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? AÇIKLANDI MI?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta haftanın birincisi ve eleneni (2 ...
Temizlik Benim İşim kim kazandı? 2 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? AÇIKLANDI!
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim kim kazandı?
TV Yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 2 Nisan 2021
Alev Alev'de neler oldu? Cemre'nin Çelebi'ye karşı büyük zaferi! - Magazin haberleri
TELEVİZYONCemre'nin Çelebi'ye karşı büyük zaferi!
Ramo 38. bölüm tanıtımları! Ramo, büyük bir tehlikenin eşiğinde!
TELEVİZYONRamo, büyük bir tehlikenin eşiğinde!
Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması
TELEVİZYONİşte Survivor 2021'den elenen isim
1 Nisan Perşembe Reyting sonuçları! Dizi reyting sıralaması birincisi kim? Perşembe reytingleri
TELEVİZYON1 Nisan reyting sonuçları açıklandı
Akrep 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 16. son bölüm
TELEVİZYONAkrep fragman yayında!
Bir Zamanlar Çukurova 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 90. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova yeni fragman geldi mi?
1 Nisan Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS sıralaması
TELEVİZYONSurvivor'da kim gitti?