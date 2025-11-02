2 TIR ve 3 otomobil çarpıştı

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 19.30 sıralarında Edirne Lalapaşa kara yolunun Süloğlu yol ayrımı yakınında meydana geldi. Edirne'den Lalapaşa istikametine giden TIR, önündeki bir başka TIR'ı sollamaya çalıştığı sırada, lastiği patladı.

Lastiği patlayan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken, motoru yerinden çıkıp, arkadan gelen otomobilin üstüne düştü.

HIZINI ALAMAYAN TIR, BAŞKA TIRLA ÇARPIŞTI

Lastiği patlayan TIR, ilk çarpışmanın ardından hızını alamayarak yine karşı yönden gelen Bulgaristan plakalı TIR'la çarpıştı. Bu sırada otomobil de Bulgaristan plakalı TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

