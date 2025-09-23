Habertürk
        Haberler Gündem Güncel 2 yaşındaki Meryem, geri manevranın kurbanı oldu | Son dakika haberleri

        2 yaşındaki Meryem, geri manevranın kurbanı oldu

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, şoförünün manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Meryem Şen, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 18:43 Güncelleme: 23.09.2025 - 18:43
        DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Topraklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan ve şoförünün adı, plakası öğrenilmeyen kamyonet, mahalle içerisinde manevra yaptığı sırada yolda bulunan Meryem Şen’e çarptı.

        Kamyonetin altında kalan Meryem bebek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

        Meryem bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

