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        Haberler Bilgi Yaşam 20-21 Haziran’da kargolar, hastaneler, resmi kurumlar açık mı? Bayramdan sonra kargolar, hastaneler resmi kurumlar çalışıyor mu?

        20-21 Haziran'da kargolar, hastaneler, resmi kurumlar açık mı? Bayramdan sonra kargolar, hastaneler resmi kurumlar çalışıyor mu?

        16-19 Haziran 2024 tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı sonrası kargolar, hastaneler resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar, "20-21 Haziran'da kargolar, hastaneler resmi kurumlar açık mı diye soruyor. İşte, kargolar, hastaneler resmi kurumların hizmet verme günleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:10
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        Kurban Bayramı haftasında 9 gün idari izin verilmesiyle memurlar ve kamu kuruluşları tatil yapacak. Bayramdan sonraki 20-21 Haziran’da kargolar, hastaneler, resmi kurumlar açık mı merak ediliyor. İşte detaylar

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        20-21 HAZİRAN’DA HASTANELER AÇIK MI?

        Resmi tatil günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor. Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

        Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

        20 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

        Kurban Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.

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        20-21 HAZİRAN’DA KARGOLAR AÇIK MI?

        20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü PTT hariç kargolar çalışıyor olacak.Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…

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