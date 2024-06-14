20-21 Haziran'da kargolar, hastaneler, resmi kurumlar açık mı? Bayramdan sonra kargolar, hastaneler resmi kurumlar çalışıyor mu?

20-21 HAZİRAN’DA HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor. Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

20 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.