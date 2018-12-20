- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde valilik kararıyla tatil ilan edildi. Öğrenciler ve veliler hangi okullar, iller ve ilçelerin tatil edldiğini merak ediyor. Peki, 20 Aralık Perşembe Kar tatili olan iller hangileri. İşte haberin detayları...
TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da ve ilçelerinde okullar yarın tatil edildi ve eğitime ara verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçelerimizde 19 Aralık 2018 Çarşamba öğleden sonra ve 20 Aralık 2018 Perşembe günü olmak üzere (1,5 gün) tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.
SAKARYA'DA SU TAŞKINI 5 OKULU TATİL ETTİ!
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 ay önce taşan Seyran Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi üzerine ilçede alarm durumuna geçilirken, 5 okul tatil edildi.
Kaynarca’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçede bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanakla birlikte deredeki su seviyesinin yükselmesi ve akıntının artmasıyla birlikte Kaynarca Belediyesi ekipleri, derenin çevresinde gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, derenin çevresinde yaşayan vatandaşlara otomobillerini ve kendilerine ait tüm malzemeleri buradan almaları yönünde uyarılarda bulundu.
KIRKLARELİ İLÇELERİNDE KAR TATİLİ
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi. Bu arada kar yağışı Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde etkisini sürdürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.