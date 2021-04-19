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20 Nisan İstanbul sahur kaçta? İstanbul'da sahur saat kaçta bitiyor? 2021 İstanbul imsakiyesi

Mübarek Ramazan ayının ikinci haftası başladı. İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan'ın 9. sahuru bu gece idrak edilecek. Peki 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte 20 Nisan İstanbul sahur vakti...

20 Nisan İstanbul sahur kaçta? İstanbul'da sahur saat kaçta bitiyor? 2021 İstanbul imsakiyesi

İslam dünyasının büyük bir heyecanla karşıladığı Ramazan ayı geldi çattı. Bu kutsal günde tüm yurtta milyonlarca vatandaşımız, şimdiden sahur vakitlerini araştırıyor. Peki 20 Nisan 2021 gününde sahur vakti saat kaçta?

20 NİSAN SAHUR SAHUR SAAT KAÇTA?

İL İL 2021 İMSAK SAATİ

Ramazan ayına yaklaşılmasıyla ilk sahurun kaçta olacağı merak ediliyor. 13 Nisan 2021 Salı Ramazan ayı başladı.

19 Nisan pazartesiyi 20 Nisan salıya bağlayan gece İstanbul'da 04:37 olarak belirlendi. Diğer illerin imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz...

İL İL İMSAK SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

SAHUR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Sahurda, oruca başlarken edilen dua sevap kazandırır. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in de ettiği gibi imsak vaktinde şu duayı edebilirler: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…”

EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?

İftar ezanı okunduğu sırada oruç bozulabilir. Ezan okunmaya başlandığı anda dua edilir ve oruç açılabilir. Aynı şekilde imsak vaktinde de ezan okunduğu sırada son lokma, son yudum su gibi besinler tüketilebilir. Ancak imsak ezanının son anına kadar yeme-içme yapmak tavsiye edilmemektedir.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç tutacak kimsenin ilk başta oruca niyet etmesi gerekmektedir. Oruca "Niyet ettim Allah rızası için, bugünkü Ramazan orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilir. Aynı zamanda bu niyet sözünü dil ile söylemeyip kalpten geçirmek de yeterlidir. Oruç tutmak için sahura kalkan kişi niyet etmeyi unutsa da, oruç için sahura kalktığı için fiilen niyet etmiş olur. Oruç, tan yerinin ağırmasıyla başlamaktadır. Yani imsak vaktinin sonlanmasıyla oruç ibadeti başlamış olur. Oruca niyet eden bir kişi, imsak vaktinden itibaren yeme ve içmeyi kesmeli, orucu bozan durumlardan kaçınmalıdır. Akşam olup güneş battığında, orucun bozulmasını sağlayan yasaklardan biri işlenerek oruç tamamlanmaktadır.

ÇOCUKLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Henüz ergenlik çağına erişmemiş olan çocuklar için oruç ibadeti farz değildir. Ergenlik çağına girmeyen çocuklara oruç ibadeti muaftır. Ancak, bir çocuk eğer oruç tutmaya heves ediyorsa; kalkabiliyor ise sahura kalkarak oruç için yemek yemesi gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklar büyüyene ve gelişene kadar oruçluyken öğle saatlerinde yemek yemelerinde bir sakınca yoktur. Normal şartlarda 4-5 öğün yemek yiyen bir çocuğun, "çocuk orucu" tutarken 2-3 öğün yemek yemesi orucun hissiyatını yaşamasını sağlar ve böylece çocuk, oruç gibi dini bir ibadetin ne anlama geldiğini öğrenebilir.

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