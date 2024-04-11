20 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımının Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak milli takımın rakipleri belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 26 Ağustos-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Milli takım, grup karşılaşmalarını Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kentinde oynayacak.
Kura çekiminin ardından 1.Grup'ta yer alan 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan, Polonya, Fransa, Finlandiya, Ukrayna, Letonya ve Avusturya'yla eşleşti.
2.Grup'ta ise Yunanistan, İtalya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya, İspanya, İsrail ve İskoçya yer aldı.