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Yardım bekleyen kişiye yardım elinin uzatılmasıyla birlikte içindeki oluşum dışarı akmaya başlıyor. Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz bu siyah nokta, sahibine oldukça acı veriyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen o iltihap ve kan akmaya devam ediyor. Bu anlamda uzmanlar, bu tip durumlarla karşılaşıldığında çok fazla beklemeden bir uzman desteği almak gerektiğini söylüyor.