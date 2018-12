21 | 27

Ünlü ABD'li oyuncu Burt Reynolds 6 Eylül'de yaşamını yitirdi. Beyaz perdeye 1972'de çekilen "Deliverance" adlı filmle adım atan Reynolds, 1974'teki "The Longest Yard", 1977'deki "Smokey and the Bandit" filmleriyle ününü pekiştirdi. Reynolds, 1997'de çekilen "Boogie Nights" filmiyle Altın Küre'de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülmüştü.