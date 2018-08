14 | 20

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'in aynı adlı romanından uyarlanan 2016 yapımı “Fantastik Canavarlar”ın (Fantastic Beasts and Where to Find Them) devamı niteliğindeki film, Newt Scamander'in (Eddie Redmayne) öyküsünü anlatmaya devam ediyor. Yönetmen David Yates başta olmak üzere ilk filmde “sahaya çıkan kadro”yu büyük oranda koruyan filmde Katherine Waterston ile Ezra Miller'in yanı sıra Jude Law ve Johnny Depp gibi ünlü yıldızları da seyredeceğiz. Hikâye, Newt Scamander ve Albus Dumbledore'un karanlık büyücü Gellert Grindelwald'ı yakalamaya çalışmaları üzerine kurulu... Gösterim tarihi: 16 Kasım