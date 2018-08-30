2018'in son 4 ayında gösterime girecek en popüler 20 film
30.08.2018 - 10:12 | Güncelleme:
Yeni süper kahraman filmleri, gösterişli fantastik öyküler, klasiklerin yeniden çevrimleri, devam filmleri, animasyonlar ve yeni hikâyelerle devam eden popüler seriler... Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar, 2018'in son dört ayında çoğunluğunu dünyayla aynı anda seyredeceğimiz popüler Hollywood filmleri arasından sinema severler için bir seçki hazırladı... İşte 2018'in son 4 ayında gösterime girecek en popüler 20 film
1
1|20
The Predator 1987 tarihli “Predator” eleştirmenlerden tarafından pek beğenilmese de dönemin popüler kültürü üzerinde derin izler bırakmıştı. 31 yıl sonra gelen bu film ilk filmin uzaylı canavarını alıp yeni karakterler ve yeni bir öykü üzerinden ilerliyor. Yönetmen, ilki 1987'de gösterime giren “Cehennem Silahı” (Lethal Weapon) serisinin senaryolarıyla aksiyon türüne yeni bir hava getiren Shane Black... Yönetmen olarak “Kiss Kiss Bang Bang” (2005) ile iyi bir çıkış yakalamıştı. Black, Fred Dekker ile birlikte yazdığı senaryoda aksiyon ve macera ağırlıklı bir filme imza atıyor. Filmde önemli rolleri Olivia Munn, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, ve Jacob Tremblay paylaşıyor. Gösterim tarihi: 14 Eylül
2
2|20
Küçük Bir Rica (A Simple Favor) “Nedimeler” (Bridesmaids) ve “Spy” gibi kadın karakterleri eksen alan nitelikli komedi filmleriyle tanıdığımız yönetmen Paul Feig, bu kez Darcey Bell'in romanından uyarlanan bir suç dramıyla geliyor karşımıza. Kendi halindeki mütevazı Stephanie (Anna Kendrick) ve havalı Emily (Blake Lively), birbirlerine pek benzemeyen, farklı karakterlerde iki arkadaştır. Emily, bir gün aniden gizemli şekilde ortadan kaybolunca Stephanie ona ne olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapmaya karar verir. Emily'nin eşi Sean da ona yardımcı olur... Stephanie, araştırmalarını sürdürdükçe sırlar, süprizler açığa çıkar ve iş içinden çıkılmaz hale gelir. Gösterim tarihi: 14 Eylül
3
3|20
Eski Evdeki Büyülü Saat (The House with a Clock in its Walls) “Cabin Fever” ve “Hostel” gibi korku öyküleriyle ün kazanan Eli Roth, bu kez fantastik bir aile filmiyle geliyor karşımıza. John Bellairs'in romanından Eric Kripke tarafından sinemaya uyarlanan film, yetim kalmış 10 yaşındaki Lewis Barnawelt'in öyküsünü anlatıyor. Amcası Jonathan'ın yanına sığınan Lewis, normal bir çocukluk geçireceğini umarken kendisini gizemli bir evde, büyücüler ve cadılar arasında buluyor... Filmin başrollerinde Owen Vaccaro, Jack Black ve Cate Blanchett gibi oyuncular var. Gösterim tarihi: 21 Eylül
4
4|20
Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman) Afrika kökenli Amerikalı polis Ron Stallworth, şiddet yanlısı ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın yerel birimine sızmayı başarır. Kuşkusuz, örgüte o değil meslektaşı Flip Zimmerman girecektir... Ron Stallworth'un gerçek öyküsünü anlatan film, Cannes Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinin ardından ABD'de 10 Ağustos'ta gösterime girdi ve eleştirmenlerden aldığı yüksek puanlarla dikkat çekti. Spike Lee'nin yönettiği filmde başrolleri John David Washington ve Adam Driver paylaşıyor. Henüz çok erken olsa da Oscar ödüllerinde de şansı olabileceği konuşulan filmlerden biri. Gösterim tarihi: 28 Eylül
5
5|20
Venom: Zehirli Öfke (Venom) Marvel resimli romanlarının kötücül karakteri, yaşamını başka bir canlıyla sürdüren, dünya dışı yaratık Venom, kendi solo filmiyle sinema severlerin huzuruna çıkıyor... Ruben Fleischer'in yönettiği filmde, Venom'un güçlerine sahip olan Eddie Brock karakterini Tom Hardy canlandırıyor. Hardy'ye filmde Michelle Williams, Riz Ahmet, Woody Harrelson ve Jenny Slate eşlik ediyor... Yılın merakla beklenen süper kahraman filmlerinden biri. Gösterim tarihi: 5 Ekim
6
6|20
Ay'da İlk İnsan (First Man) Yönetmen Damien Chazelle'in önceki filmleri “Whiplash” ve “La La Land”, müzik ağırlıklı öyküleriyle öne çıkıyorlardı. “Ay'da İlk İnsan” ise ABD'li astronot Neil Armstrong'un gerçek hayat hikâyesini anlatıyor. Chazelle'in bu kez senaryoyla da ilgisi yok. Film, James R. Hansen'in kitabından sinemaya Josh Singer tarafından uyarlandı. Başrolde ise “La La Land”de Chazelle'le birlikte çalışan Ryan Gosling var... Film, Armstrong'un Ay'a ayak basmadan önce yaşadığı zorlu süreci çok yönlü olarak ele alıyor. Gösterim tarihi: 12 Ekim
7
7|20
El Royale'de Zor Zamanlar (Bad Times at the El Royale) Popüler televizyon dizilerindeki yazarlığıyla dikkat çeken ve 2012'de “The Cabin in the Woods” ile yönetmen olarak ilk filmine imza atan Drew Goddard'ın yeni filmi gizemli bir gerilim... Yedi yabancı, El Royale adlı karanlık bir otelde bir araya gelirler. Hepsinin en az otel kadar karanlık sırları vardır... Filmin başrol oyuncuları arasında Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson ve Jeff Bridges gibi isimler hemen dikkat çekiyor. Gösterim tarihi: 12 Ekim
8
8|20
Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born) İlki 1937 yılında çekilen ve daha sonra iki kez daha sinemaya uyarlanan “Bir Yıldız Doğuyor”un yeni versiyonunda Bradley Cooper ve Lady Gaga oynuyor. Cooper, kariyeri düşüşe geçen usta bir müzisyeni; Lady Gaga ise onun el verdiği, destek olduğu genç şarkıcıyı canlandırıyor... Usta müzisyen alkolizmin batağına saplanırken genç yıldız yükseliyor... Yıldız oyuncu Bradley Cooper yönetmen olarak kamera arkasına geçtiği bu ilk filmde senaryo yazarlığının yanı sıra başrolde oynuyor ve sesiyle Lady Gaga'ya eşlik ediyor... Gösterim tarihi: 19 Ekim
9
9|20
Cadılar Bayramı (Halloween) 1978 yapımı ilk filmden 40 yıl sonra eli bıçaklı maskeli sapık Michael Myers, bir kez daha kapatıldığı yerden kaçıyor ve doğduğu yere dönüyor. Her zaman olduğu gibi hedefi yine genç kızlar... Hikâye, John Carpenter'ın yazıp yönettiği ilk filmin devamı niteliğini taşıyor. İlk filmde Michael Myers'a karşı müthiş bir ölüm kalım mücadelesi veren Laurie Strode yeni filmin de ana karakterlerinden biri. Jamie Lee Curtis'in bir kez daha canlandıracağı Laurie, 40 yıl sonra dövüşmeye çok daha hazırlıklı ve öfkeli... En çok merak edilen nokta, “suyu çıkarılmış” böyle bir seriye filmin yönetmeni David Gordon Green'in nasıl bir yenilik getireceği... Gösterim tarihi: 26 Ekim
10
10|20
The Nutcracker and the Four Realms E. T. A. Hoffmann'ın “Fındıkkıran ve Fare Kral” kitabı ile Çaykovski'nin “Fındıkkıran” balesinden esinlenen fantastik bir film... Genç bir kızın sihirli bir dünyada yaşadıklarını anlatan bu masalsı filmde, Keira Knightley, Mackenzie Foy, Richard E. Grant, Helen Mirren ve Morgan Freeman gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Filmin planlanan ilk çekim programını yönetmen Lasse Hallström tamamlamış. Ancak Hallström, önceden belirlenmiş programı nedeniyle ek çekimlere katılamayınca yapımcılar bir başka ünlü yönetmen Joe Johnston'la anlaşmış. Filmin senaryosunda Oscarlı “Spotlight”tan tanıdığımız Tom McCarthy'nin imzasının bulunduğunu belirtelim. Gösterim tarihi: 2 Kasım
11
11|20
Bohemian Rhapsody Efsanevi rock grubu Queen'in ve solisti Freddie Mercury'nin hikâyesi... Film, 1985 yılındaki Live Aid konserinin öncesine ve grubun o konserdeki unutulmaz performansına da özel bir yer ayırıyor. 1991 yılında hayatını kaybeden Freddie Mercury'yi filmde “Mr. Robot” dizisiyle tanınan Rami Malek canlandırıyor. Yönetmen ise “X-Men: Apocalypse”den bu yana yeni bir sinema filmini izlemediğimiz Bryan Singer... Filmin öyküsünü Anthony McCarten ve Peter Morgan birlikte yazdılar. Gösterim tarihi: 2 Kasım
12
12|20
Örümcek Ağındaki Kız (The Girl in the Spider's Web) Hollywood, İsveçli yazar Stieg Larsson'un “Ejderha Dövmeli Kız”ını 2011'de David Fincher'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlamıştı. Artık çağdaş sinemanın popüler kahramanlarından biri haline gelen “hacker” Lisbeth Salander'in hikâyesi, bu kez “Örümcek Ağındaki Kız”la devam ediyor. Yönetmen koltuğunda yeni bir isim var: “Don't Breathe” ile önemli bir çıkış yakalayan Fede Alvarez... Yeni Lisbeth Salander ise Claire Foy... Stieg Larsson'un ölümünden sonra Lisbeth Salander'in hikâyesini devam ettiren İsveçli yazar David Lagercrantz'ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunda yönetmen Alvarez'in yanı sıra Steven Knight ve Jay Basu'nun imzası var. Gösterim tarihi: 9 Kasım
13
13|20
Suspiria İtalyan korku filmleri yönetmeni Dario Argento'nun 1977 tarihli aynı adlı filminin yeni çevriminin senaryosu David Kajganich'e ait. Berlin'deki dans akademisine gelen Susie Bannon, grubun artistik direktörünü çok etkiler... Bazı öğrencilerin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaları üzerine Susie, arkadaşı Sara ve psikolog Jozef Klemperer, okulun tehlikeli sırlarını keşfetmeye başlarlar... “I Am Love” (2009) ve “Call Me by Your Name” (2017) gibi aşk filmleriyle tanınan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino'nun, “Suspiria” gibi bir korku klasiğine ne gibi yenilikler getireceği gerçekten büyük merak konusu. Filmin başrollerinde Dakota Johnson, Tilda Swinton gibi isimler var. Gösterim tarihi: 9 Kasım
14
14|20
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'in aynı adlı romanından uyarlanan 2016 yapımı “Fantastik Canavarlar”ın (Fantastic Beasts and Where to Find Them) devamı niteliğindeki film, Newt Scamander'in (Eddie Redmayne) öyküsünü anlatmaya devam ediyor. Yönetmen David Yates başta olmak üzere ilk filmde “sahaya çıkan kadro”yu büyük oranda koruyan filmde Katherine Waterston ile Ezra Miller'in yanı sıra Jude Law ve Johnny Depp gibi ünlü yıldızları da seyredeceğiz. Hikâye, Newt Scamander ve Albus Dumbledore'un karanlık büyücü Gellert Grindelwald'ı yakalamaya çalışmaları üzerine kurulu... Gösterim tarihi: 16 Kasım
15
15|20
Dul Kadınlar (Widows) 1983 tarihli aynı adlı bir TV dizisinden sinemaya uyarlanan bu suç gerilimi, günümüz Chicago'sunda geçiyor. Film, bir soygun sırasında öldürülen eşlerinin ardından hayatlarını kontrolünü ellerine almaya çalışan dört kadının öyküsünü anlatıyor. Başrollerde Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo ve Colin Farrell'i izleyeceğimiz filmin yönetmeni Steve McQuenn... “Hunger” ve “Shame” gibi düşük bütçeli “sanat filmleri”nin ardından “12 Yıllık Esaret”le geniş kitleye ve Oscar'a ulaşan Mc Queen, senaryoyu Gillian Flynn'le birlikte yazdı. Filmin oyuncu kadrosunda Liam Neeson, Robert Duvall gibi yıldız isimlerin de yer aldığını belirtelim. Gösterim tarihi: 16 Kasım
16
16|20
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse) Yılın son süper kahraman filmlerinden biri... Peter Parker'ın ardından Örümcek-Adam kimliğini sürdüren Miles Morales, paralel evrenler arasında dolaşarak diğer Örümcek-Adam'larla birlikte tüm gerçekliği bitirecek bir tehdide karşı savaşır... “Lego Filmi” ve “21 Jump Street”ten hatırladığımız yönetmen ikilisi Phil Lord ve Christopher Miller'in yapımcılığını üstlendiği film, bir bilgisayar animasyonu. Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman tarafından yönetilen filmin senaryosu Phil Lord'a ait... Gösterim tarihi: 14 Aralık
17
17|20
Bumblebee Michael Bay'in yönetmen olarak yer almadığı bu yeni Transformers filminde, serinin önemli karakterlerinden Bumblebee'nin hikâyesini seyredeceğiz... İlk filmde şahit olduğumuz olayların 20 yıl öncesine, yani 1987 yılına dönüyoruz. Bumblebee, California sahilinde sığındığı hurdalıkta Charlie Watson (Hailee Steinfeld) isimli genç bir kız tarafından bulunur. Daha sonra, Sektör 7 olarak bilinen bir devlet birimi, Bumblebee ile kızın peşine düşer. Bumblebee, Charlie'yle birlikte kaçarken Yeryüzü'ndeki tek Transformer olmadığını anlar. 1980'li yıllar nostaljisiyle paketlenmiş bir bilimkurgu aksiyonu... Senaryosunu Christina Hodson'un yazdığı filmin yönetmeni Travis Knight... Gösterim tarihi: 21 Aralık
18
18|20
Alita: Savaş Meleği (Alita: Battle Angel) 2018'in merakla beklenen siberpunk aksiyonu... Kıyamet sonrası karanlık bir gelecekte geçen filmde, çöplükte bulunan hafızasını kaybetmiş Alita adlı bir siborgun öyküsü anlatılıyor... Yukito Kishiro'nun aynı adlı resimli romanından (manga) sinemaya uyarlanan filmin yapımcıları arasında James Cameron da var. Cameron senaryoyu Laeta Kalogridis ile birlikte yazdı. Filmin yönetmeni ise Robert Rodriguez... Savaş meleği Alita rolünde Rosa Salazar'ı izleyeceğimiz filmde, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali ve Ed Skrein gibi oyuncular da rol alıyor. 21 Aralık
19
19|20
Aquaman Önümüzdeki aralık ayında yeni bir Star Wars filmi olmayacak belki ama DC Comics evreninin önemli karakterlerinden Aquaman, solo macerasıyla süper kahraman filmlerini seven seyircilerin huzurlarına çıkacak. Yönetmen “Testere”, “Insidious”, “The Conjuring” gibi korku filmlerinden tanıdığımız James Wan... Wan'ın süper kahraman filmleriyle ne ilgisi var, demeyin. Her şeyin bir ilki vardır. Ayrıca Hollywood, seyirciye ulaşmakta zorluk çekmeyen yönetmenlere her koşulda güvenir. Üstelik filmin öyküsü de James Wan'a ait... Aquaman rolünde Jason Momoa'yı izleyeceğimiz filmde Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson gibi isimler de oynuyor. Gösterim tarihi: 28 Aralık
20
20|20
Mary Poppins Dönüyor (Mary Poppins Returns) Devamı 54 yıl sonra çekilen çok film yoktur herhalde... “Mary Poppins Dönüyor”, 1964 tarihli Disney yapımı “Mary Poppins”in devamı niteliğini taşıyor ve ilk filmdeki olayların 25 yıl sonrasında geçiyor. Jane ve Michael Banks'in eski dadıları Poppins, yaşanan bir aile trajedisinin ardından tekrar eve dönüyor. Filmde, gizemli ve mucizevi dadı Mary Poppins rolünde Emily Blunt'ı izleyeceğiz. İlk filmin yıldızı Dick Van Dyke'ın da rol alacağı bu fantastik müzikalin yönetmeni ise Rob Marshall... Gösterim tarihi: 28 Aralık
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