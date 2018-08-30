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Cadılar Bayramı (Halloween)

1978 yapımı ilk filmden 40 yıl sonra eli bıçaklı maskeli sapık Michael Myers, bir kez daha kapatıldığı yerden kaçıyor ve doğduğu yere dönüyor. Her zaman olduğu gibi hedefi yine genç kızlar... Hikâye, John Carpenter'ın yazıp yönettiği ilk filmin devamı niteliğini taşıyor. İlk filmde Michael Myers'a karşı müthiş bir ölüm kalım mücadelesi veren Laurie Strode yeni filmin de ana karakterlerinden biri. Jamie Lee Curtis'in bir kez daha canlandıracağı Laurie, 40 yıl sonra dövüşmeye çok daha hazırlıklı ve öfkeli... En çok merak edilen nokta, “suyu çıkarılmış” böyle bir seriye filmin yönetmeni David Gordon Green'in nasıl bir yenilik getireceği... Gösterim tarihi: 26 Ekim