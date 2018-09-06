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Manifest - 24 Eylül

Uçuş ekibiyle yolcular için sallantılı ve rahatsız edici bir uçak yolculuğudur ama sonuçta hiç kimse zarar görmez. Varacakları havalimanına indiklerinde yolculuklarının bittiğini düşünürler ama bir sorun vardır: Bütün dünya onların 5 yıldır kayıp ya da ölü olduğunu düşünmektedir ve şimdi birden ortaya çıkmışlardır... Sonuç olarak, uçağın içindekiler sadece birkaç saat içinde 5 yıl birden ileriye gitmişlerdir. Kuşkusuz bu durum hepsi için çok farklı sorunlara gebedir... İlk başta “Lost”u akla getiren bu bilimkurgu dizisinin başrollerinde Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Luna Blaise, J.R. Ramirez gibi oyuncular var. Matthew Fernandez ve Jeff Rake'in yazdığı dizinin yapımcıları arasında usta yönetmen Robert Zemeckis'in de olduğunu belirtelim.