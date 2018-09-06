2018 sonbaharında başlayacak en iddialı 20 yabancı dizi
06.09.2018 - 12:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Mars'a inen ilk insanlar, 5 yıl sonra dönen uçak yolcuları, karısını berberine kaptıran oyuncular, yalnız ebeveynler, vampirler, kurt adamlar, cadılar, bilim kurgu aksiyonları, suç dramları, komediler ve diğerleri... Önümüzdeki günlerde birçok yeni yabancı dizi peş peşe başlayacak. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar 2018 sonbaharında ilk kez yayınlanacak yabancı diziler arasından en iddialı 20 diziyi seçti...
1
1|20
Maniac - 21 Eylül
İşte 2018 sonbaharının en merak edilen dizilerinden biri... Bunda kuşkusuz Emma Stone ve Jonah Hill gibi beyazperdeden tanınan iki önemli oyuncuyu bir araya getirmesinin büyük payı var. Yönetmen “True Detective”e de imza atan Cary Joji Fukunaga... Bilimkurgu, dram ve komedinin harmanlandığı 10 bölümlük dizi, haplarının her türlü akıl hastalığına iyi geldiğini söyleyen bir doktorun (Justin Theroux) yaptığı deneylerle ilgili... Bir noktadan sonra gerçeklik ve hayaller karışıyor, işler yolundan çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Stone, Hill ve Theroux'nun yanı sıra Oscarlı Sally Field da var. Ayrıca “Ozark”ta oynayan Julia Garner, Sonoya Mizuno ve “Game Night”tan tanıdığımız Billy Magnussen'i de unutmayalım.
2
2|20
Rel - 9 Eylül
Lil Rel Howery'yi 2015 – 2017 yılları arasında yayımlanan “The Carmichael Show”dan hatırlamanız mümkün. Geçtiğimiz yıl “Get Out”ta canlandırdığı Rod Williams karakteriyle filme yaptığı katkıyı ise unutmak mümkün değil. 1979 doğumlu oyuncu ve komedyen, bu kez kendi adını taşıyan bir televizyon dizisiyle geliyor karşımıza. Rel, kariyeriyle gurur duyan kibirli bir oyuncudur. Karısının kendisini berberiyle aldattığını ve evini boşaltıp gittiğini öğrenince inandığı her şey alt üst olur... Bu şekilde ifade ettiğimizde her şey çok trajik gibi görünüyor olabilir; ama fragmanı seyredince kahkahalar atmanız mümkün... Howery'nin kendi hayatından esinlendiğini söylediği dizi, yeni bir hayat kurmakla ilgili bir komedi...
3
3|20
You - 9 Eylül
Güvenin ya da güvenmeyin, internet sonuç olarak hepimiz için bir bilgi kaynağı ama aynı zamanda, bizim hakkımızdaki bilgileri diğer herkesin kullanımına açan bir platform... İlk sezonu 10 bölümden oluşan “You”, işte internetteki bu bilgileri kullanarak genç ve güzel bir kızı kendine âşık etmeye çalışan bir adamın öyküsünü anlatıyor... “Riverdale”in yapımcılarından Greg Berlanti ile “Supernatural”ın yapımcı ekibinden Sera Gamble'ın gerçekleştirdiği dizi, karanlık gençlik hikâyelerinin tonuyla suç, dram ve gerilimi birleştiriyor. Başrollerde Penn Badgley, Elizabeth Lail gibi genç isimler var.
4
4|20
The First - 14 Eylül
“House of Cards” dizisini hazırlayan Beau Willimon, televizyona “The First” ile dönüyor. Dizi, insanlığın Mars'a gerçekleştirdiği ilk keşif yolculuğunu gerçekleştiren astronotların hikâyesini anlatıyor... Sadece özel efektleri ve görüntüleriyle iddialı bir dizi değil. İnsan ruhunun derinliklerine dalmak isteyen dram ağırlıklı bir bilimkurgu bekliyor bizi... ABD – İngiltere ortak yapımı “The First”ün ağır topu hiç kuşkusuz televizyon dizilerinde görmeye çok alışık olmadığımız Sean Penn. Ona eşlik eden oyuncular arasında Natascha McElhone, Keiko Agena, Melissa George, Oded Fehr ve “Stranger Things”den hatırlayacağımız Anna Jacoby-Heron var...
5
5|20
Manifest - 24 Eylül
Uçuş ekibiyle yolcular için sallantılı ve rahatsız edici bir uçak yolculuğudur ama sonuçta hiç kimse zarar görmez. Varacakları havalimanına indiklerinde yolculuklarının bittiğini düşünürler ama bir sorun vardır: Bütün dünya onların 5 yıldır kayıp ya da ölü olduğunu düşünmektedir ve şimdi birden ortaya çıkmışlardır... Sonuç olarak, uçağın içindekiler sadece birkaç saat içinde 5 yıl birden ileriye gitmişlerdir. Kuşkusuz bu durum hepsi için çok farklı sorunlara gebedir... İlk başta “Lost”u akla getiren bu bilimkurgu dizisinin başrollerinde Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Luna Blaise, J.R. Ramirez gibi oyuncular var. Matthew Fernandez ve Jeff Rake'in yazdığı dizinin yapımcıları arasında usta yönetmen Robert Zemeckis'in de olduğunu belirtelim.
6
6|20
FBI - 25 Eylül
Kendi içinde sürekli yeni diziler doğuran bereketli “Law & Order” serisiyle tanınan Amerikalı ünlü yapımcı Dick Wolf'un yeni dizisi, hareketli ve sürükleyici bir suç dramı... Dick Wolf, New York'ta FBI ajanları arasında geçen bu diziden ilk olarak 2016'da söz etmiş, hatta “Law & Order: Special Victim Unit” serisinin yeni bir kolu olacağını söylemişti. Ancak daha sonra plan değişti ve “FBI”, bağımsız bir dizi oldu... Dizide, Kanadalı aktris Missy Peregrym ile Jeremy Sisto özel FBI ajanlarını canlandırıyor. İlk bölümde oynayan Connie Nielsen'in de dizinin sürekli oyuncuları arasında olması planlanıyordu ama Nielsen açıklanmayan nedenlerle diziyi terk etti. Ondan doğan boşluğu, ikinci bölümden itibaren Dana Mosier adlı yeni bir karakterle Sela Ward doldurdu. New York'taki bir binaya gerçekleştirilen bombalı saldırıyla başlayan “FBI”, ilk bölümün fragmanıyla sonbaharın merakla beklenen dizilerinden biri olmayı başardı. İlk sezon yaklaşık 40'ar dakikalık 13 bölümden oluşuyor.
7
7|20
A Million Little Things - 26 Eylül
“Arkadaşlık büyük bir şey değildir, milyonlarca küçük şeydir...” Amerikalıların sevdiği bu deyim, “A Million Little Things” adlı dizinin de çıkış noktası... D. J. Nash'in yazdığı dizi, bir grup arkadaşın ilişkilerini konu alıyor. İçlerinden biri aniden intihar edince arkadaşları sadece bu travmatik olayla değil, kendi hayatlarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyor... Dizinin yazarı Nash, bir grup arkadaşın geçmişleriyle hesaplaştığı “The Big Chill” (1983) filminden esinlendiğini saklamıyor. Komedi ve dramın içiçe geçtiği “A Million Little Things”in başrollerinde Romany Malco, Allison Miller, James Roday gibi isimler yer alıyor.
8
8|20
Single Parents - 26 Eylül
Tek başına çocuk büyütmenin zorluklarıyla baş etmekten yorulmuş bir grup ebeveyn düşünün... Sosyalleşmekte, eğlenmekte, flört etmekte ve kendilerine vakit ayırmakta zorlanıyorlar. Yani, hayatlarından bezmiş durumdalar. Peki, bir araya gelip bir “destek grubu” oluşturabilirler mi? Onlar için yeni bir hayat mümkün olabilir mi? Elizabeth Meriwether ve J. J. Philbin'in yazdığı “Single Parents”, işte bu sorulardan yola çıkıyor. Başrollerde “Saturday Night Live” ile tanınan Taran Killam ve “Everybody Loves Raymond”un yıldızlarından Brad Garrett'ın yanı sıra Kimrie Lewis, Jake Choi ve Ayden Mayeri var.
9
9|20
The Neighborhood - 1 Ekim
ABD'de etnik kökenli sorunların hiçbir zaman tam olarak bitmemesinin belki de en önemli nedeni, insanların süreç içinde giderek birbirlerinden kopmuş olmaları, ayrı mahallelerde, ayrı hayatlar sürdürmeleri... “The Neighborhood” ilk fragmanı itibarıyla, ırklar arasında siyasi doğruculuğun artması ama samimiyetin kaybolmasıyla dalga geçen bir sitcom... Jim Reynolds'un yazdığı dizi, ırkçı önyargılardan uzak olduğunu iddia eden, Ortabatılı beyaz bir ailenin Los Angeles'ta siyahların yaşadığı bir mahalleye taşınmasıyla açılıyor.. Yan kapıda beyazlara pek de hoş bakmayan Calvin'in yaşadığını bilmiyorlar tabi ki... “New Girl” ile tanınan Max Greenfeld ile Cedric The Entertainer'ı bir araya getiren dizide “2 Broke Girls”den hatırladığımız Beth Behrs de oynuyor. Dizi, fragmanı kadar iyi çıkarsa yılın komedi hitlerinden biri olabilir.
10
10|20
Into the Dark - 5 Ekim
Her bölümü bağımsız öyküler üzerine kurulu bir korku dizisi... Dizinin 5 Ekim'de yayınlanacak “Body” adlı ilk epizodu Los Angeles'ta Cadılar Bayramı'nda geçiyor ve selfie kültüründen yola çıkıyor. İkinci bölüm. "Flesh & Blood" ise bir Şükran Günü öyküsü anlatıyor: Kimberly, annesinin ölümünden bir yıl sonra kendisinin de tehlike altında olduğunu hissediyor ve kime güveneceğini bilemiyor... Dizinin diğer bölümleri de geçtikleri günün anlam ve önemi üzerinden korku öyküleri anlatmayı sürdürecek... İlk sezonda şimdilik sadece 3 bölüm var.
11
11|20
All American - 10 Ekim
Profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu Spencer Paysinger'ın hayatından esinlenen dizi, spor ve gençlik dramlarını seven seyircilere hitap ediyor. Los Angeles'ın güney bölgesinde mütevazı bir hayat sürdüren genç Spencer James, Amerikan futbolunda gösterdiği başarı nedeniyle sosyete mahallesi Beverly Hills'teki bir liseye transfer olur... Spencer, kültürel ve etnik farklılıklar nedeniyle yeni hayatına uyum sağlamakta zorlanır. Gençliğin öfkesini ve sporun rekabetini birleştiren bu dram dizisinin başrolünde Daniel Ezra oynuyor... İlk sezon 13 bölümden oluşuyor.
12
12|20
The Romanoffs - 12 Ekim
“Mad Men”in yaratıcısı Matthew Weiner'in imzasını taşıyan dram türündeki bu dizi, Rusya'daki Romanov hanedanlığından geldiklerine inanan bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Rusya'da Ekim Devrimi sonrası idam edilen Romanov ailesinin gerçek öyküsüyle ilgisi olmayan “The Romanoffs”, 8 bölümden oluşuyor ve her bölüm ayrı bir karakterin hikâyesini ele alıyor. “Mad Men”le çıkış yapan Christina Hendricks'in yanı sıra dizide Isabelle Huppert, John Slattery, Jay R. Ferguson, Andrew Rannells, Diane Lane, Corey Stoll gibi oyuncular gelecek karşımıza. Sezonun en iddialı dram dizilerinden biri.
13
13|20
Charmed - 14 Ekim
1998 – 2006 arasında Türkiye dâhil birçok ülkede popüler olan “Charmed” dizisinin yeni versiyonu Jessica O'Toole, Amy Rardin ve Jennie Snyder Urman tarafından geliştirildi... Dizi, anneleri öldükten sonra özel güçlere sahip olduğunu anlayan üç kız kardeşin, daha doğrusu üç genç cadının serüvenlerini anlatıyor. Özellikle bir araya geldiklerinde güçleri çok daha artan ve etkili hale gelen üç kız kardeş, orijinal dizide doğaüstü güçlere sahip kötücül varlıklara karşı savaşıyor, masum insanları koruyorlardı. Yenisinde de durumun değişeceğini sanmıyoruz. Başrollerde Madeleine Mantock, Melonie Diaz ve Sarah Jeffery var. Bakalım, ilkinin başarısını yakalayabilecek mi?
14
14|20
The Kids Are All Right - 16 Ekim
Önümüzdeki aylarda gösterime girecek komedi dizileri arasında en eğlenceli fragmanlardan birine sahip olduğu kesin... “1970'lerden kalma izlenimi veren Super 8 amatör aile filmlerinin” de araya girdiği fragman, 8 erkek çocuklu bir ailenin yaşayabileceği kargaşa duygusunu mükemmel şekilde yansıtıyor. Belli ki kavga, patırtı ve gürültünün hiç bitmediği bir ev bu... Dolayısıyla, dizinin adı hayli ironik... Orta sınıf İrlandalı Katolik bir ailedeyiz. Anne ve baba muhafazakârlıklarından taviz vermeye pek niyetli görünmüyor. Çocukların ise sivrilmek ve dikkat çekmek istedikleri belli. Tim Doyle'un yazdığı dizi, 1973 yılında Los Angeles'ın banliyölerinde geçiyor ve küçük çocuklardan birinin anlatıcılığında ilerliyor; ama anlatıcı bugünden konuşuyor... “The Kids Are All Right”, yeni sezonun en sevilen komedi dizilerinden biri olmaya aday...
15
15|20
Legacies - 25 Ekim
Güzel, yakışıklı ve havalı gençlerin olduğu yeni bir vampir dizisi daha başlıyor... Önce “The Vampire Diaries” (2009), sonra “The Originals” (2013) vardı... Bu sonbaharda ise “Legacies” geliyor... Elbette, hepsi birbirine bağlı. Önceki iki dizinin yaratıcılarından Julie Plec'in imzasını taşıyan yapımın başrolünde Danielle Rose Russell oynuyor. “The Originals”da anlatılan olayların iki yıl sonrasında geçen dizinin ana karakteri 17 yaşındaki Hope Mikaelsen... Hope'un kanında vampirlik, kurtkadınlık ve cadılık var. Kendisi gibi genç ve yetenekli özel öğrencilerin devam ettiği Salvatore Okulu'na kaydoluyor. Okulun amaçlarından biri vampir, kurtinsan ve cadılardan oluşan öğrencilere yeteneklerini kontrol etmeyi öğretmek...
16
16|20
The Chilling Adventures of Sabrina - 26 Ekim
Hafızası sağlam olanlar yarı insan yarı cadı Sabrina Spellman karakterini 1996 tarihli televizyon dizisinden hatırlayabilirler. O dizide Melissa Joan Hart'ın canlandırdığı Sabrina, daha sonra birkaç televizyon filminde de karşımıza çıkmıştı... Sabrina'nın kökleri aslında Archie Comics tarafından yayınlanan 1962 tarihli çizgi romanlara kadar gidiyor. Yeni dizi ise o kadar eskilere gitmiyor. 2014'ten itibaren yayımlanan “The Chilling Adventures of Sabrina” adlı resimli romanı temel alıyor. Sabrina'yı bu kez Kiernan Shipka canlandırıyor. Dizinin diğer oyuncuları arasında Jaz Sinclair, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Lucy Davis, Miranda Otto, Richard Coyle, Ross Lynch ve Tati Gabrielle gibi isimler var. Şimdilik iki sezon olarak planlanan dizi, 1996'daki uyarlama gibi komedi ağırlıklı değil. Sabrina sadece kendi doğasındaki ikilemle değil, kötü güçlerle de savaşıyor...
17
17|20
Homecoming - 2 Kasım
Julia Roberts kariyerinde önemli bir hamle yapıyor ve bir televizyon dizisiyle geliyor karşımıza. Tabi ki, iddialı bir dizi... Psikolojik gerilim türündeki senaryo, Eli Horowitz ve Micah Bloomberg'in imzasını taşıyor. Yaratıcısı ve yönetmeni Sam Esmail... Esmail'i “Mr. Robot” dizisinin yaratıcısı olarak tanıyoruz... Julia Roberts dizide gizli bir devlet kuruluşunda çalışan Heidi Bergman karakterini canlandırıyor. Görevi savaştan dönen askerlerin sivil hayata yeniden kazandırılmalarına yardımcı olmak... Stephan James'in Walter Cruz karakterini oynadığı dizi, karışık ve sürprizli bir hikâyeye sahip. Dizide ayrıca Dermot Mulroney, Bobby Cannavale, Alex Karpovsky ve Ayden Mayeri gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
18
18|20
The Kominsky Method - 16 Kasım
Son yıllarda “Sitcom Kralı” olarak anılan Chuck Lorre'yi “Grace Under Fire”, “Cybill”, “Dharma & Greg”, “Two and a Half Men”, ”The Big Bang Theory”, “Mike & Molly”, “Mom” ve “Young Sheldon” gibi komedi dizileriyle tanıyoruz. Lorre'nin yeni dizisi, hayatını bir oyuncu koçu olarak sürdüren yaşlı aktör Sandy Kominsky üzerine kurulu... Kominsky rolünde Michael Douglas'ı izleyeceğimiz, yaklaşık 30'ar dakikalık bölümlerden oluşan dizide deneyimli aktör Alan Arkin, Sandy'nin menajeri ve arkadaşını canlandırıyor. Diğer önemli rollerde ise Nancy Travis ve Sarah Baker var. Travis, Sandy Kominski'den oyunculuk dersleri almaya karar veren Lisa'yı; Baker ise Sandy'nin kızını oynuyor.
19
19|20
Nightflyers
George R. R. Martin'in yazdığı, 1980 yılında yayımlanan aynı adlı novella, 1987 yılında sinemaya uyarlanmış ama ne eleştirmenler ne de seyirciler cephesinden olumlu tepkiler alabilmişti... Dizinin öyküsü, bir grup uzay kaşifinin görev sırasında esrarengiz bir uzay gemisi bulmaları üzerinden gelişiyor. Korku ve gerilim unsurlarının ağır bastığı dizinin altında yaratıcı olarak Jeff Buhler'in imzası var. Başrollerde Gretchen Mol, Eoin Macken ve David Ajala gibi oyuncuların yer aldığı dizi daha çok bilimkurgu meraklılarına hitap ediyor. 9 bölüm olarak çekilen dizinin yayına giriş tarihi henüz kesin olarak belli değil.
20
20|20
The Passage
Kıyamet sonrası dünyasında geçen yeni bir vampir macerası daha... Justin Cronin'in “The Passage” adlı romanı 2010 yılında yayınlanmış ve haftalarca çok satan kitaplar listesinde kalmayı başarmıştı. “The Passage” bir üçlemenin ilk romanıydı. İkinci roman “The Twelve” 2012'de, üçüncü roman “The City of Mirrors” ise 2016'da yayımlandı. İlk plan, bu romanları bir üçleme olarak sinemaya uyarlamaktı ama sonra televizyon dizisinde karar kılındı. Hikâye yakın gelecekte ABD'de geçiyor. Devletin gerçekleştirdiği deneylerin sonucu olarak, insanları vampirlere çeviren bir virüs ortaya çıkıyor ve dünya kurtuluş yollarını aramaya başlıyor. 2018 bitmeden yayınlanacak dizinin kesin yayın tarihi henüz belli değil ve şimdilik sadece iki bölüm çekilmiş durumda.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.