The Kids Are All Right - 16 Ekim

Önümüzdeki aylarda gösterime girecek komedi dizileri arasında en eğlenceli fragmanlardan birine sahip olduğu kesin... “1970'lerden kalma izlenimi veren Super 8 amatör aile filmlerinin” de araya girdiği fragman, 8 erkek çocuklu bir ailenin yaşayabileceği kargaşa duygusunu mükemmel şekilde yansıtıyor. Belli ki kavga, patırtı ve gürültünün hiç bitmediği bir ev bu... Dolayısıyla, dizinin adı hayli ironik... Orta sınıf İrlandalı Katolik bir ailedeyiz. Anne ve baba muhafazakârlıklarından taviz vermeye pek niyetli görünmüyor. Çocukların ise sivrilmek ve dikkat çekmek istedikleri belli. Tim Doyle'un yazdığı dizi, 1973 yılında Los Angeles'ın banliyölerinde geçiyor ve küçük çocuklardan birinin anlatıcılığında ilerliyor; ama anlatıcı bugünden konuşuyor... “The Kids Are All Right”, yeni sezonun en sevilen komedi dizilerinden biri olmaya aday...