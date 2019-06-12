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2019 Kadınlar Dünya Kupası: ABD Tayland'ı 13-0 yendi, kupa tarihinde rekor kırdı

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası F grubu maçında ABD'li takım Tayland'ı 13-0 yenerek kupa tarihinde rekora imza attı, 2007'de Almanya'nın Arjantin karşısında elde ettiği 11-0'lık farkı geride bırakarak tarihe geçti.

2019 Kadınlar Dünya Kupası: ABD Tayland'ı 13-0 yendi, kupa tarihinde rekor kırdı
- Getty Images

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası F grubu maçında ABD, rakibi Tayland'ı 13-0 mağlup ederek kupa tarihinin en büyük farklı zaferini kazandı.

ABD böylece, 2007'deAlmanya'nın Arjantin karşısında elde ettiği 11-0'lık farkı geride bırakarak tarihe geçti.

2015'te Kadınlar Dünya Kupası'nı alan güçlü takım, ikinci yarıda 10 dakikada 4 gol attı, ardından 16 dakika içinde 6 kez daha topu file ile buluşturdu.

Maç boyunca ABD Tayland'ın kalesine 35 şut çekerken, Tayland ise rakibinin kalesine sadece 2 şut çekebildi.

Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en farklı zaferleri

ABD 13-0 Tayland (2019)

Almanya 11-0 Arjantin (2007)

Almanya 10-0 Fildişi sahilleri (2015)

İsviçre 10-1 Ekvador (2015)

İsveç 8-0 Japonya (1991)

Norveç 8-0 Nijerya (1995)

ABD 7-0 Tayvan (1991)

Norveç 7-0 Kanada (1995)

Çin 7-0 Gana (1999)

 
- Getty Images

Maç sırasında ABD'li takımın oyuncuları Alex Morgan 5 gol atarken, Rose Lavelle ve Samantha Mewis ise ikişer gol attı. Lindsey Horan, Megan Rapinoe, Mallory Pugh ve Carli Lloyd da maçın sonucu belirleyen diğer golcüler arasındaydı.

- EPA

Amerikan kadın futbol takımı, son olarak 1991'de Tayvan'ı 7-0 mağlup ederek rakibine büyük bir fark atmıştı.

Fransa'daki karşılaşmada ABD ve Tayland arasındaki 8-0'lık fark, maçın son 12 dakikasında gelen 5 golle 13-0'a çıktı.

- Getty Images

ABD'li oyuncular farkı aralamalarına rağmen maç boyunca hiç hız kaybetmezken, hakem son ıslığını çaldığında Taylandlı oyunculardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

- EPA
ABD'li takımdan Mallory Pugh

Amerikalı takımın oyuncuları ise Taylandlı rakiplerini teselli etmeye çalıştı.

- Getty Images

Maçta 5 gol atan Morgan, "Atılan her golün önemli olduğunu biliyorduk. Bizim için durmadan devam etmek önemliydi" dedi.

- Getty Images
Taylandlı oyuncular taraftarlara teşekkür ediyor

Kupanın eski şampiyonu ABD, 2017'den beri sadece bir uluslararası karşılaşmada mağlup oldu.

Takım, turnuvada üst üste üçüncü kez finale kalmak için yarışıyor.

- Getty Images
Lindsey Horan takım arkadaşı Meghan Rapinoe'yu tebrik ediyor.

Dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Tayland ise, ABD ile 2016'daki bir önceki karşılaşması olan arkadaşlık maçında 9-0 mağlup olmuştu.

Taylandlı takımın bir sonraki aşamaya geçmesi için önce İsveçli ve Şilili rakiplerini yenmesi gerekecek.

ABD'nin bir sonraki maçı 16 Haziran'da Şili ile olacak.

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