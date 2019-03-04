Konut veya işyeri kira sözleşmeleri bu ay içerisinde yenilenecek kiracılara ne kadar zam yapılacağı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı üzerinden belirlenen kira artışları yeni yılda 3 yıl boyunca TÜFE'ye endekslenmişti. 2018 yılında son derece dalgalı bir seyir izleyen döviz kurları ve emtia fiyatları gelişmeleri karşısında hassas olan ÜFE yerine kira artışlarında TÜFE'ye geçilmesiyle kira fiyatlarında aşırı artışın önlenmesi hedeflenmişti.

MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? 2019

Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23 arttı. Şubat ayında yıllık enflasyon ise yüzde 20 altına indi ve 19,67 oldu. Endeksteki 418 maddeden 235'inde artış, 154'ünde düşüş gerçekleşti.

Şubat ayı enflasyon oranına göre, Mart ayında kira artış oranı yüzde 17,93 oldu. Mülk sahipleri, gayrimenkul kiralarında Mart ayında en fazla 17,93 oranında zam yapabilecek.